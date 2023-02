Rossi: Arrow McLaren kan profiteren van korte lijnen met F1-team

Het IndyCar-debuut van Alexander Rossi dateert alweer van 2016, toen hij na een kort Formule 1-avontuur bij Manor Marussia de kans kreeg bij Andretti Autosport. In zijn eerste jaar won de Amerikaan meteen de Indy 500, om in de daaropvolgende jaren nog eens zeven races te winnen voor de renstal van Michael Andretti. Eind 2022 is er na zeven seizoenen - waarin de combinatie wisselend succes had - een einde gekomen aan de samenwerking tussen Andretti en Rossi, die zijn geluk vanaf 2023 gaat beproeven bij Arrow McLaren. Zodoende komt de 31-jarige coureur uit Nevada City dit jaar uit voor het enige team dat een vertegenwoordiging heeft in zowel IndyCar als de Formule 1.

In zijn eerste weken bij Arrow McLaren merkte Rossi op dat de diverse raceteams van McLaren behoorlijk met elkaar verweven zijn. "Wat heel vet is aan Arrow McLaren, is dat we ook kunnen leunen op de bronnen van het McLaren F1-team. In vele opzichten zijn ze sterk geïntegreerd, het zijn niet twee afzonderlijke entiteiten. McLaren Racing is één organisatie die eigenlijk overal zijn mensen, bronnen en kennis heeft", legt Rossi uit, om vervolgens te benadrukken dat zijn nieuwe team daar van kan profiteren. "Het was heel cool om te zien hoe dat een voordeel voor ons kan zijn qua mensen, bronnen, simulaties, software en nog veel meer. Daar hebben we op kunnen vertrouwen en we hebben het als tool kunnen gebruiken die andere teams vrijwel zeker niet hebben."

Door te vertrekken bij Andretti Autosport heeft Rossi een van de topteams in IndyCar achter zich gelaten, maar wat overtuigde de Amerikaan om naar Arrow McLaren over te stappen? "Ik denk dat er een duidelijk pad is met wat ze willen bereiken, ongeacht het tijdsbestek de komende dag, week of maand is. Er zijn hele duidelijke doelstellingen en ook redenen achter die doelstellingen voor de ontwikkeling van de auto, de ontwikkeling van mensen, de overgang van mensen en het helpen van iemand op een vlak waar diegene het eerder lastig heeft gehad. Ik denk dat er veel detailgerichte mensen op de hoge posities binnen het team zitten. Dat zorgt voor veel structuur over de gehele linie, waardoor je in de aanloop naar en tijdens het seizoen een heel duidelijk pad ziet qua progressie."