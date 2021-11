Rossi: Andretti moet beter op ovals voor kans op IndyCar-titel

De afgelopen vier seizoenen zijn de bolides van Andretti Autosport altijd sterk geweest op de stratencircuits, maar op andere typen circuits liet de vorm meer dan eens te wensen over. Wel is Alexander Rossi positief over de stappen die hij en de crew van auto #27 in de laatste fase van 2021 hebben gezet op de reguliere circuits. “In augustus vonden we eindelijk de juiste afstelling voor de reguliere circuits, wat sinds de start onze grootste zwakke plek is. Er waren momenten dat we onaantastbaar waren, maar ook dagen dat we niet uit onze Q1-groep kwamen. Daarom veranderden we alles voor het circuit dat we gingen bezoeken”, vertelde de voormalig F1-coureur in This Week with Will Buxton.

“Vervolgens gingen we naar Laguna Seca voor een test en gebruikten daar een voor ons bekende afstelling. We verwachtten niet dat het zou werken, maar dat gebeurde wel. Daarna gingen we naar Portland en werkte het opnieuw, want we kwalificeerden ons op de eerste rij en werden tweede. Daarna gingen we naar Laguna voor de race en daar werkte het wederom. Dat was een fijne boost richting de break”, vervolgt Rossi, die echter nog wel één belangrijk verbeterpunt ziet als Andretti Autosport om de titel wil gaan vechten. “Ik denk dat we het nog heel moeilijk hebben op korte ovals en daar ligt deze winter onze focus. De beperkte testmogelijkheden gaan we inzetten om ons daar te verbeteren. We kunnen echt niet nadenken over het kampioenschap als we er niet staan op de ovals.”

Slechte dagen minimaliseren

Want om de titel strijden, dat lukte Andretti in 2021 opnieuw niet. De beste man in het kampioenschap was Colton Herta, die drie zeges pakte maar desondanks niet verder kwam dan de vijfde plek in de titelstrijd. Rossi werd in 2018 nog vice-kampioen en in 2019 derde in het kampioenschap, maar kwam afgelopen seizoen niet verder dan de tiende plek. In een ideaal scenario ziet Rossi zowel zichzelf als Herta in 2022 om de titel strijden, maar dan moeten de slechte dagen verleden tijd zijn.

“Andretti Autosport heeft op veel circuits de te kloppen auto’s en het heeft qua engineering de kwaliteiten om tot het einde van het jaar mee te doen, dus het is ongelukkig dat niemand van ons daartoe in staat was sinds 2019. Dat moet veranderen. Een van ons – en hopelijk allebei – moeten bij de laatste race van 2022 meedoen om het kampioenschap. Als je ziet dat Colton drie races won – evenveel als kampioen Alex Palou – maar slechts vijfde werd in het kampioenschap… Dat laat zien dat we onze slechte dagen moeten minimaliseren. Dat kan gewoon niet gebeuren als je de andere teams wil verslaan. Alleen snel zijn is niet genoeg.”