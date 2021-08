Albon in beeld bij IndyCar-team: “Staat al een tijd op onze radar”

Albon moet dit jaar genoegen nemen met een racezitje in de DTM, nadat hij bij het Formule 1-team van Red Bull plaats moest maken voor Sergio Perez. Als reserverijder is de Britse Thai nog actief voor de Oostenrijkse renstal, maar zelf maakt hij er geen geheim van dat hij volgend jaar het liefst weer wil racen in de koningsklasse. Albon lijkt zelf inmiddels ook te hebben ingezien dat er ook in 2022 geen plek voor hem lijkt te zijn in de Formule 1 en dus is de 25-jarige al aardig om zich heen aan het kijken. Afgelopen weekend bracht hij op de Indianapolis Motor Speedway een bezoek aan de IndyCar Series, dat de Red Bull-coureur als een mooi plan B ziet mocht hij zijn Formule 1-ambities moeten parkeren.

Albon sprak in de IndyCar-paddock onder andere met teameigenaar Dale Coyne, die zijn coureur Romain Grosjean afgelopen weekend voor de tweede keer in zijn debuutseizoen op het podium zag finishen. De Fransman doet het dermate goed dat Coyne het dus ook wel ziet zitten om met Alexander Albon een tweede voormalig Formule 1-coureur aan boord te halen. Die interesse is volgens Coyne zelf geheel wederzijds: “Alex heeft met een hoop mensen gesproken”, aldus de 67-jarige teameigenaar. “Hij staat al een tijdje op onze radar, we praten nu al meer dan een jaar met hem. Hij is absoluut geïnteresseerd.”

'Grosjean een geweldige verkoper'

Coyne ziet in Grosjean een geweldige ambassadeur voor zijn team en de IndyCar Series in het geheel. De Fransman was hij het team van Haas aan lager wal geraakt, maar heeft in de Amerikaanse raceklasse het plezier in de racerij weer helemaal teruggevonden. Het enthousiasme en plezier van de IndyCar-debutant is ook andere coureurs niet ontgaan: ”Romain is een geweldige verkoper voor ons. Hij laat zien waartoe we in staat zijn als team, maar hij is ook een geweldige verkoper voor de IndyCar”, vervolgt Coyne. “Romain en Alex hebben een aardige tijd met elkaar gesproken. Ze hebben het gehad over hoe fijn het is om in dit kampioenschap te racen, hoe competitief je kunt zijn met deze auto’s en hoe natuurlijk en instinctief ze reageren waardoor je er direct snel mee kunt gaan. Dat hebben we ook bij [Christian] Lundgaard gezien.”

“Romain heeft hem verteld hoe leuk het is in de IndyCar. Er is hier veel minder druk en een betere verstandhouding tussen de teams, teameigenaren en coureurs. Ik denk dat Alex het waardeert dat er hier in de teams geen nummer één is, en dat de andere coureur voor bruidsmeisje moet spelen. Dat is iets wat Alex al heeft meegemaakt, toch? Hier is het anders. Als je twee coureurs elk een andere rijstijl hebben, pas je over het algemeen elke auto aan naar de wensen van de coureur. Dat doet misschien een beetje pijn wanneer dat verschil groot is. Hun feedback zal de andere coureur bijvoorbeeld niet helpen, het zadelt je op met meer werk en de rijstijl en denkwijze zal mogelijk niet voor elk circuit geschikt zijn. Maar als je het beste uit de coureurs weet te halen met een andere afstelling, dan kan dat in de IndyCar. We hebben het al eerder zo gedaan en merkten dat het ook goed uit kan pakken. Kortom, als de coureurs gewend zijn aan de druk van de Formule 3, Formule 2 en vooral de Formule 1, dan ervaren ze de IndyCar als een frisse wind. Het harde werk wordt hier gedaan op het circuit, in de pits en in de trailer bij de engineers. Hier heb je niet van die politieke spelletjes of enorme druk.”

Gevraagd hoe concreet de gesprekken met Albon waren en of de coureur bijvoorbeeld het nodige sponsorgeld van Red Bull of Honda met zich mee zal brengen, antwoordt Coyne: “Ik denk het niet, maar zo ver zijn we nog niet in detail getreden. Hij was gewoon met een hoop mensen aan het praten en hij genoot van het weekend. Maar als je vraagt of hij op onze radar staat voor 2022? Ja, dat staat hij zeker.”