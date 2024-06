Palou zegeviert in IndyCar Laguna Seca, technisch malheur voor VeeKay

Zaterdag stelde Álex Palou de pole-position al veilig voor de IndyCar-race op Laguna Seca. Een dag later wist de Spanjaard van Chip Ganassi Racing voor de tweede keer in vier pogingen ook te winnen op het circuit in het Californische Monterey. Dat deed hij door bij de laatste herstart - voor een sprint over vijf ronden - weg te rijden bij naaste achtervolger Colton Herta. De Andretti-coureur zou uiteindelijk als tweede over de finish komen, gevolgd door Alexander Rossi. Romain Grosjean legde beslag op de vierde plek, terwijl Kyle Kirkwood - die in de openingsfase van de race de leiding nog in handen had - vijfde werd na een late spin van Josef Newgarden.

De pace car moest in de race over 95 ronden in totaal vijf keer op de baan verschijnen na incidenten. De eerste keer was na 36 ronden, doordat Luca Ghiotto zijn Dale Coyne Racing-bolide in bocht 4 in de muur had gezet. Twee ronden na de hervatting was de safety car opnieuw nodig na een spin van nieuwkomer Nolan Siegel, die zijn eerste race voor McLaren afwerkte. In de slotfase werd de race tot driemaal toe geneutraliseerd. De eerste keer was voor een spin van Marcus Armstrong, vervolgens voor de met technische problemen kampende Jack Harvey en tot slot voor de crash van Graham Rahal en Kyffin Simpson. Door dat laatste voorval bleef er uiteindelijk dus een sprint van vijf ronden over richting de finish.

Zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon legde aldaar beslag op de zesde plaats, vlak voor Will Power. De Penske-coureur raakte door dit resultaat wel de leiding in het kampioenschap kwijt aan Palou, die daarin nu een voorsprong van 23 punten heeft. Pato O'Ward eindigde op de achtste stek, terwijl Santino Ferrucci en Marcus Ericsson de top-tien completeerden. Rinus van Kalmthout kende intussen ook in Laguna Seca een ongelukkig weekend. De Nederlander van Ed Carpenter Racing had zich zaterdag op de twintigste positie gekwalificeerd voor de race in Laguna Seca, maar een dag later slaagde hij er niet in om de finish te halen. Dat was het gevolg van problemen met de versnellingsbak, waardoor hij zijn bolide met nog 23 ronden voor de boeg aan de kant moest zetten.

Het IndyCar-seizoen over twee weken vervolgd met een race op de road course van Mid-Ohio.

Uitslag IndyCar Laguna Seca