Palou wint ook op Road America, VeeKay vecht terug naar P12

De start van de race op het traditionele Road America was zeker niet vlekkeloos te noemen. Kyle Kirkwood, die zaterdag vanwege motorproblemen genoegen moest nemen met de zesde plek, raakte de Arrow McLaren van Pato O'Ward en spinde vervolgens op de exit van bocht 1. Ook op weg naar bocht 5 werd hard gestreden om positie. Ook Rinus VeeKay sloeg in die bocht zijn slag: de 22-jarige Hoofddorper remde heel laat en schoot zo door van de vijftiende naar de uiteindelijk de elfde plek aan het einde van de openingsronde. De stilgevallen Andretti-bolide van Kirkwood zorgde wel voor een korte caution, maar in ronde 4 werd de actie weer hervat.

Vooraan had Herta de touwtjes stevig in handen. De Amerikaan was toe aan een zege, aangezien hij al sinds de Grand Prix van Indianapolis van 2022 niet meer in Victory Lane heeft gestaan. Alex Palou, Marcus Armstrong, Josef Newgarden, Alexander Rossi en Christian Lundgaard zetten achter Herta de aanval in. Laatstgenoemde rekende af met Rossi terwijl Pato O'Ward gestraft werd voor zijn acties in de openingsronde. De Mexicaan viel daardoor terug tot de negende plek. Lundgaard probeerde vervolgens buitenom voorbij te gaan aan Newgarden, maar daar was in bocht 5 geen ruimte voor waardoor hij door het gras moest. Het incident bleef onbestraft.

Enkele ronden later kreeg Felix Rosenqvist, die op de primary-band reed na zijn pitstop, in bocht 3 een tik van VeeKay, die in zijn Ed Carpenter Racing-bolide iets te enthousiast leek en via de binnenkant probeerde in te halen. Rosenqvist viel daardoor terug tot de veertiende plaats terwijl VeeKay aan een straf ontsnapte omdat hij volgens de stewards niet schuldig was aan het veroorzaken van dit contact. In ronde 12 ging het fout voor Romain Grosjean, die vanaf de matige zeventiende plek in bocht 3 in de grindbak terechtkwam. De Fransman, die een dag eerder nog de volle lading kreeg van Will Power vanwege zijn actie in de training - waarbij hij de Australiër bijna van de baan reed - veroorzaakte op die manier een caution.

Herta valt hard terug in slotfase, Palou met gemak naar zege

Die caution kwam voor veel coureurs goed uit en zij grepen die kans ook aan om een pitstop te maken. Herta kwam voor Palou terug de baan op, maar Newgarden lag dankzij een goede pitstop nu op de derde plek. Wel moest hij een plaats inleveren vanwege een unsafe release ten opzichte van Simon Pagenaud. De race zou in ronde 16 weer hervat worden, maar Jack Harvey schoot in de laatste bocht de grindbak in en zodoende werd de caution verlengd. In ronde 20 ging de race weer verder. Armstrong heroverde de vierde plaats ten koste van Rossi terwijl O'Ward Lundgaard inhaalde voor de zesde plek. Iets meer naar achteren was er contact tussen Marcus Ericsson en Santino Ferrucci in bocht 5, waarna Ericsson in bocht 6 ook nog contact had met Pagenaud.

Net voordat de helft van de race erop zat was er voor de vierde keer een caution, dit keer voor de gestrande Dale Coyne Racing-bolide van David Malukas in bocht 8. Herta had op dat moment een voorsprong van 1,5 seconden op Newgarden, die opgestoten was tot P2. In de pitstraat werd het een soort dragrace naar de streep, waarbij Palou nipt voor Newgarden en Herta uit kwam. Armstrong ging niet naar binnen en mocht het tempo dus bepalen bij de herstart. Hij werd gevolgd door Power, die na een incident was teruggevallen en nu op een andere strategie zat. Newgarden kende een rampzalige herstart en kwam vast te zitten tussen de achterblijvers waardoor hij terugviel tot de tweede plaats. Hij streed vervolgens met Team Penske-teamgenoot Scott McLaughlin, waardoor hij nog een positie verloor aan Scott Dixon. Newgarden en Dixon zouden later van positie wisselen.

Herta haalde Palou in ronde 30 van de 55 in, maar kreeg van zijn engineer te horen hoeveel ronden hij nog moest rijden op de zachte band. "Oh shit", klonk het antwoord van de Amerikaan, die wist dat hij in de problemen zat. Armstrong maakte in ronde 32 zijn pitstop en gaf de leiding over aan Power, maar die kwam op zijn beurt in ronde 34 naar binnen. Herta lag wel voor Palou, O'Ward en Newgarden, gevolgd door Dixon. Met vijftien ronden te gaan kwam Herta binnen voor zijn laatste pitstop: hij ging de race op de hardere compound uitrijden. Palou reed een ronde langer door, maar Herta kwam opnieuw aan de leiding te liggen. Hij had een groot deel van zijn push-to-pass-seconden al ingezet in zijn in- en outlaps, waardoor hij een kleine voorsprong van iets meer dan een seconde had op Newgarden, die op de hielen werd gezeten door O'Ward.

Het werd in de slotfase spannend tussen Lundgaard en Rossi, waarbij laatstgenoemde de pitstraat uitreed en bijna geraakt werd door de Deense coureur. Opnieuw lag Power vooraan, maar hij moest nog een pitstop maken waardoor alle ogen gericht waren op Herta en Palou. De leiding van de Amerikaan was namelijk geslonken tot slechts drie tienden van een seconde met nog negen ronden te gaan. Herta moest nu brandstof besparen, aangezien hij eerder binnen was gekomen voor zijn laatste stop. Dat bood Palou, de winnaar van de Detroit GP, de kans om in bocht 1 voorbij te gaan aan Herta, die lang aan de leiding had gelegen maar hard terugviel in de slotfase. Hij zag in de laatste ronden van de race nog Newgarden, O'Ward en Dixon aan zich voorbijkomen. Palou reed op zijn beurt weg van Newgarden en O'Ward en had na 55 ronden aan een voorsprong van 4,5 seconden genoeg om zijn zevende IndyCar-zege te pakken. VeeKay viel terug na een straf voor een unsafe release, maar sloot de dag af met een prima twaalfde plek.