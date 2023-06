Niet Belle Isle, maar het nieuwe stratencircuit van Detroit was nu het toneel van de race in Motown. Het was voor de wat oudere F1-fan een bekend gebied, aangezien hier in de jaren 80 nog Grands Prix verreden werden. De lay-out voor deze IndyCar-race was wel iets anders en de coureurs merkten na de trainingen al dat er weinig grip lag. Scott Dixon voorspelde na de kwalificatie zelfs een 'last man standing', gezien het lage gripniveau en de muren die elke fout afstraffen.

Net als bij de Indy 500 van vorige week mocht Alex Palou na een sterke kwalificatie van pole vertrekken. Het was voor de coureurs op de krappe straten even wennen, wat bleek uit het feit dat de race een ronde later van start ging omdat het veld nog niet bij elkaar zat toen Palou op zijn gas ging. De tweede poging ging een stuk beter, al was het in bocht één al raak tussen Callum Ilott en Kyle Kirkwood. Ilott knalde op de Andretti-auto van Kirkwood en zijn race zat er meteen op, Kirkwood kon zijn weg vervolgen nadat hij in de pitstraat een nieuwe achtervleugel had gehaald. Het incident leidde meteen tot een caution.

Bij de herstart was Romain Grosjean scherp en nam hij de tweede plaats over van Scott McLaughlin. Dixon schoof op naar de vierde positie, ten koste van Marcus Ericsson. De Zweed moest later nog een plek aan Will Power afstaan na een late inhaalactie in bocht 3. Rinus VeeKay liep zaterdag een plek in de top-twaalf mis en moest van de veertiende plek beginnen, maar lag al snel op de dertiende plek. Polesitter Palou had een uitstekende herstart en reed makkelijk weg van Grosjean.

In ronde 20 van de 100 ging VeeKay voorbij aan Simon Pagenaud, die merkte dat de zachte banden nu wel het beste gehad hadden. VeeKay begon juist op de hardere band en kon nu profiteren van de betere grip. Power was ondertussen de smaakmaker van de race met de ene na de andere late remactie in bocht 3, waarmee hij zich opwerkte naar de tweede plek. Op dat moment keek hij wel tegen een achterstand van bijna tien seconden ten opzichte van Palou aan. Hij snoepte op de harde band snel wat seconden van zijn leiding af en hij was de Spanjaard tot op drie seconden genaderd toen de leider in ronde 29 naar binnen kwam voor zijn eerste pitstop. McLaughlin volgde en kwam na een kort duel achter Dixon terecht. Palou kwam vlak voor Power terecht nadat de Team Penske-coureur zijn pitstop had gemaakt, maar laatstgenoemde stond er qua strategie wel beter voor.

Rinus VeeKay moest van de veertiende plek komen in Detroit. Photo by: Art Fleischmann

Power verrast Palou bij herstart, incidentrijke tweede helft

Patricio O'Ward kon een goed resultaat vaarwel zwaaien nadat het linker achterwiel niet goed op de auto zat na een pitstop. In ronde 44 gooide hij zijn eigen glazen al helemaal in door tegen de muur te knallen met zijn Arrow McLaren na een inhaalpoging op Santino Ferrucci. Hij tekende op die manier voor de tweede caution van de race. VeeKay, die in ronde 37 binnen was gekomen en het dus op een tweestopper gokte, kwam vóór Josef Newgarden, de winnaar van de Indy 500 van vorige week, de baan op en had zich in de top-tien genesteld. Hij maakte er bij de herstart meteen een achtste plek van, optimaal gebruik makend van zijn zachtere compound.

Dat bood hem een goede uitgangspositie voor de derde herstart van de race, aangezien Sting Ray Robb met problemen was gestrand en er opnieuw een caution volgde. Deze zou langer duren, aangezien Graham Rahal tijdens deze Full Course Yellow was gecrasht, waarna Benjamin Pedersen tegen de Rahal Letterman Lanigan Racing-bolide op knalde. Power was heel alert bij die herstart, dook aan de binnenkant bij Palou - opnieuw in bocht 3 - en nu moest de Chip Ganassi Racing-coureur plots in de achtervolging. Mede door een remfout van Power kon hij niet veel later de leiding weer overnemen.

VeeKay maakte met nog 37 ronden te gaan zijn tweede pitstop nadat hij al een plek was teruggevallen en geen tempo meer had op de zachte band. Op de harde band zou hij de race nu uitrijden, maar hij moest wel van de twaalfde plek komen. Dat werd de dertiende plaats nadat McLaughlin hem met een keurige inhaalactie terugverwees. Er werd op de baan om elke centimeter gestreden, wat leidde tot spannende momenten tussen McLaughlin en Grosjean, Arrow McLaren-coureurs Felix Rosenqvist en Alexander Rossi en later opnieuw Grosjean, dit keer met Newgarden. Uiteindelijk zou Grosjean de finish niet halen na een tik tegen de muur. De oud-Formule 1-coureur gaf zo een zevende plek uit handen en veroorzaakte de vierde caution.

Het zorgde voor een eindsprint van veertien ronden, maar de coureurs hadden bocht 3 nog niet gehaald of er was opnieuw een caution voor de gecrashte David Malukas. Zo werden het er nog maar tien en dat leidde uiteraard tot chaos. Palou had een matige herstart en Power probeerde het buitenom, maar kreeg aan de binnenkant bezoek van Dixon en de twee maakten contact. Power verloor wat snelheid, maar kon door op P3. Spekkoper was Rossi, die nu de tweede plek overnam. Ook nu duurde de actie op de baan niet lang: contact tussen Ferrucci en Sting Ray Robb bracht het veld opnieuw bij elkaar voor een herstart. Dit keer was Palou wel goed weg, maar Rossi moest vrezen voor Power en die verraste hem in bocht 4. Het was hard tegen hard in de absolute slotfase, waarin Colton Herta een tik uitdeelde aan VeeKay, die terugviel tot P18. De ijzersterke Palou had genoeg over voor de zege en hield Power en Rosenqvist achter zich. Rossi, Kirkwood, McLaughlin, Marcus Armstrong, Ericsson en Newgarden completeerden de top-tien in Detroit. Palou verstevigt met de zege zijn leiding in het kampioenschap: hij heeft nu een voorsprong van 51 punten.