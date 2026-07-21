Late caution kost Rinus VeeKay mogelijk podium, Palou wint IndyCar-race in Nashville

Regerend en viervoudig IndyCar Series-kampioen Alex Palou zette zijn aanval op het seizoen 2026 voort door de Borchetta Bourbon Music City Grand Prix op Nashville Speedway te winnen.

Na als vierde te zijn gestart in de #10 Chip Ganassi Racing Honda nam de Spanjaard net na halverwege de controle over en won hij met 0.8731s voorsprong op Team Penske’s Josef Newgarden op de 1.33-mile betonnen oval. Het betekent Palou’s vijfde zege van het seizoen.

David Malukas van Team Penske, die als 25e (laatste) was gestart, koos vroeg in de ingekorte race over 225 ronden voor een afwijkende strategie en finishte als derde.

En de 2-3-4 voor Team Penske werd compleet gemaakt door Scott McLaughlin, die bij een late herstart naar voren stormde en net naast het podium als vierde finishte. Meyer Shank Racing’s Felix Rosenqvist werd vijfde.

Met de zege vergroot Palou zijn voorsprong in het kampioenschap en vertrekt hij uit Nashville met een marge van 83 punten op Malukas (457-374), die na zijn derde plaats de tweede plek heroverde. Kyle Kirkwood van Andretti Global, die op de dag zelf als 10e finishte na vanaf pole te zijn gestart, zakte naar de derde plaats in de algemene stand en staat 87 punten achter Palou.

De race

De eerste start werd afgebroken omdat het veld te ver uit elkaar lag, maar Kirkwood leidde het veld vanaf pole naar de groene vlag in ronde 2.

Newgarden viel kort terug, maar kwam sterk terug om zij aan zij met Kirkwood te rijden, met Palou als derde op enkele wagenlengtes daarachter.

In de eerste 14 ronden bleef Kirkwood aan de leiding voor Newgarden en Palou, maar het was Marcus Armstrong van Meyer Shank Racing die dramatisch terugviel; van de zesde naar de negende plaats. Scott Dixon van Chip Ganassi Racing verloor de meeste posities (vijf), van de vijfde naar de 10e plaats.

De caution kwam uit in ronde 19 nadat AJ Foyt Racing-rookie Caio Collet losbrak in bocht 4 en hard de buitenmuur raakte.

Onder anderen Rahal Letterman Lanigan Racing’s (RLL) Louis Foster, samen met Team Penske’s David Malukas en Schmidt Peterson Motorsports’s Christian Lundgaard, kozen ervoor niet te pitten en schoven op naar de plaatsen één tot en met drie. Ondertussen won McLaughlin de race vanaf de pitstraat, nipt voor Kirkwood, Palou en daarna Newgarden.

Foster leidde het veld naar de herstart in ronde 32, waarbij McLaughlin, Kirkwood en Palou snel voorbij konden aan Lundgaard, die uiteindelijk uit de top 10 wegzakte. Een ronde later pakte Malukas de leiding over van Foster, terwijl Foster terugviel naar de zevende plaats.

Ondanks dat hij op gebruikte banden reed, begon Malukas de kloof naar teamgenoot McLaughlin in ronde 44 uit te bouwen tot 2s.

In ronde 50 had Malukas een voorsprong van 3.7s toen hij de achterkant van het veld bereikte bij RLL’s Graham Rahal. Malukas bleef echter moeite hebben om Rahal te passeren, waardoor McLaughlin in de volgende zeven ronden tot binnen 1.5s kon naderen.

Malukas dook in ronde 61 de pitstraat in en gaf daarmee de leiding aan McLaughlin. Malukas kwam als 23e terug de baan op, op een ronde achterstand en hopend dat de race onder groene vlag zou blijven totdat de rest van het veld zijn volgende reeks pitstops had gemaakt.

Ook McLaughlin had moeite om voorbij Rahal te komen en bleef in plaats daarvan achter hem hangen, maar behield een voorsprong van 0.7s op Kirkwood. McLaughlin wist Rahal uiteindelijk in ronde 72 te passeren.

De grootste stijger sinds de herstart was Juncos Hollinger Racing’s Rinus VeeKay, die 10 posities had gewonnen en in ronde 78 als vijfde reed. Hij dook de ronde erna de pitstraat in.

McLaughlin pitte in ronde 82 vanuit de leiding en kwam, terwijl de cyclus doorging, ruim achter Malukas terug de baan op. Malukas lag 2.5s voor. Na 100 ronden in de top vijf had Malukas een voorsprong van 1.4s op McLaughlin, met Kirkwood als derde, VeeKay als vierde en Palou als vijfde.

ECR’s Christian Rasmussen volgde teamgenoot Alexander Rossi voor de negende plaats, maar raakte de muur, wat resulteerde in een gebroken achterste toe-link, waardoor hij na 115 ronden de pitstraat in moest. Door Rasmussens probleem schoof RLL-rookie Mick Schumacher op naar de 10e plaats.

Malukas dook in ronde 119 de pitstraat in en gaf de koppositie opnieuw over aan teamgenoot McLaughlin. Even later kwam echter de caution uit in ronde 122 nadat Dixon achterop een abrupt vertragende Rossi reed toen de twee in bocht 3 samenkwamen.

Ondanks de aanzienlijke schade kon Dixon korte reparaties laten uitvoeren en werd hij weer naar buiten gestuurd. Palou bleef buiten toen de pits in ronde 130 opengingen, terwijl McLaughlin en alle anderen naar de pitstraat kwamen.

Palou leidde het veld naar de herstart met groene vlag in ronde 140, terwijl McLaughlin onder druk stond van Kirkwood voor de tweede plaats. Ondanks de caution herstartte Malukas als 13e en in de leidende ronde.

Felix Rosenqvist van Meyer Shank Racing was sinds de herstart in ronde 147 opgeklommen van 17e naar zevende, terwijl Andretti Global’s Will Power in de pitstraat stond voor reparaties nadat hij bij de herstart contact had gemaakt met de muur in bocht 2.

Met nog 60 ronden te gaan had Palou een voorsprong van 1.4s op McLaughlin, met Kirkwood als derde, Newgarden als vierde en VeeKay als vijfde. Malukas klom in ronde 167 op naar de achtste plaats, direct voor Andretti Global’s Marcus Ericsson en Arrow McLaren’s Nolan Siegel.

De eerste van de top vijf die een pitstop maakte was VeeKay, die in ronde 175 binnenkwam, met McLaughlin die twee ronden later binnenkwam. Terwijl Kirkwood in de pitstraat stond, kwam de caution uit in ronde 180 toen Dale Coyne Racing’s Dennis Hauger contact maakte met de Barrier in bocht 2 en uiteindelijk stilviel op de backstretch.

Doordat VeeKay zijn pitstop voordien al eerder had gemaakt, viel hij buiten de lead lap en kon hij een topresultaat - waaronder zelfs een mogelijk podium - helaas vergeten. Na de caution kon Palou aan de leiding blijven, voor Newgarden, Rosenqvist, Malukas en Ericsson. Kirkwood en McLaughlin konden terugkeren in de leidende ronde, maar sloten respectievelijk als 11e en 12e aan.

Palou leidde het veld naar de herstart met nog 31 ronden te gaan, met Newgarden daarachter. De man in opmars was echter McLaughlin, die sinds de herstart vijf plaatsen had gewonnen en zevende reed.

Malukas ging met nog 27 ronden te gaan voorbij Ericsson voor de derde plaats; Ericsson viel daarna terug naar de vijfde plaats toen Rosenqvist erdoor kwam door het verlies aan momentum. In ronde 200 leidde Palou Newgarden met 0.207s.

Met nog 20 ronden te gaan bedroeg de voorsprong van Palou 0.4s. Tegelijkertijd ging McLaughlin voorbij Ericsson om de vijfde plaats te pakken. Enkele ronden later schoof McLaughlin op naar de vierde plaats.

De volgorde bleef onveranderd met nog 10 ronden te gaan, waarbij Newgarden geen terrein kon goedmaken. Palou’s voorsprong groeide naar 0.7s met nog vijf ronden te gaan, met alleen Newgarden en Malukas binnen bereik voor de zege. Palou werkte zich langs de op een ronde gezette auto van Foster en reed naar een comfortabele overwinning, zijn vijfde van het seizoen.