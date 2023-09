Op het korte circuit van Portland stond er veel op het spel voor Alex Palou en Scott Dixon. De Chip Ganassi Racing-teamgenoten maakten als enige twee coureurs nog aanspraak op de IndyCar-titel na de crash van Josef Newgarden op Gateway. Palou had daarbij wel een ruime voorsprong, waardoor Dixon moest hopen op een teleurstellend resultaat voor de 26-jarige Catalaan. Die begon van de vijfde plaats aan de race van 110 ronden in Portland. Voor Romain Grosjean, die zijn Andretti-zitje naar verluidt vaarwel kan zeggen voor 2024 en strijdt om een langer verblijf in de IndyCar, zat een goed resultaat er al vroeg niet meer in. In de openingsronde knalde hij tegen de bolide van Callum Ilott, die net naast de baan kwam en daarbij een grote stofwolk creëerde. Het incident leidde niet tot een caution: die zou enkele ronden later pas komen vanwege Will Power, die bij een verdedigende actie van de baan spinde en in het gras stond.

Palou had zich opgewerkt tot de derde plek terwijl polesitter Graham Rahal in de eerste stint het tempo bepaalde. Na de eerste pitstopreeks verloor Rahal al enkele posities terwijl Palou juist alleen maar naar voren kwam. Op de zachte alternate-band begon Palou sterk aan zijn tweede stint, maar titelrivaal Dixon liep op de harde primary-band alleen maar in. Vanaf de leiding besloot de Spanjaard opnieuw binnen te komen voor een pitstop, waardoor Dixon even aan de leiding ging.

Met veertig ronden te gaan genoot Palou echter van een riante voorsprong van tien seconden. Dixon maakte twee ronden later zijn laatste pitstop en sloot nu op acht seconden achterstand aan. De race leek op rustige wijze ten einde te komen, totdat Agustin Canapino met 27 ronden te gaan van de baan spinde en zijn auto niet aan de praat kreeg. De wedstrijdleiding wachtte lang voordat het met de caution kwam, iets waar Felix Rosenqvist van profiteerde. Hij was nog net op tijd voor zijn pitstop en sloot achter Palou aan. De Arrow McLaren-coureur moest nu wel een stint van 23 ronden zien vol te maken op de alternate-band, wat niet de populaire keuze was op Portland. Bovendien klonk de ene na de andere bliep op de boordradio van Dixon, die nu in het verkeer vastzat én Rosenqvist voor zich zag rijden.

In de slotfase van de race stond er geen maat op Palou. De IndyCar-kampioen van 2021, om wie veel te doen is vanwege zijn contractuele situatie met McLaren en Chip Ganassi, wist op de best mogelijke manier zijn tweede titel veilig te stellen door de race te winnen. Het was zijn vijfde zege van het seizoen en met zijn voorsprong laat hij de concurrentie kansloos voor de laatste race van het seizoen op Laguna Seca. Rosenqvist kwam als tweede over de streep, gevolgd door de verslagen Dixon.

Rinus VeeKay, die een startplek in de top-twaalf net misliep en van de dertiende plaats moest komen, kende een relatief rustige eerste stint, waarin hij was opgeklommen tot de tiende plaats. Net als in voorgaande races was bij Ed Carpenter Racing de undercut de leidende strategie, iets waar de 22-jarige Nederlander profijt van had. Hij reed een keurige race, was enkele ronden zelfs even de snelste coureur op de baan en beloonde deze uitstekende middag met de zesde plaats, zijn beste resultaat van het seizoen tot nu toe. De coureur uit Hoofddorp staat vijftiende in het kampioenschap met 265 punten achter zijn naam. Hij zou in het laatste weekend nog dertiende kunnen worden, al moet hij dan wel meer dan elf punten inlopen op Grosjean.

Uitslag IndyCar Portland