Het mag toch enigszins verrassend genoemd worden dat Alex Palou zich dit jaar tot IndyCar-kampioen liet kronen. Via de GP3, Formule 3 en de Super Formula kreeg hij in 2020 voet tussen de deur bij Dale Coyne Racing. Na een solide debuutseizoen kreeg hij afgelopen seizoen de kans bij Chip Ganassi Racing, dat in 2020 de titel won met Scott Dixon. De Nieuw-Zeelander moest in 2021 echter toezien hoe Palou kwam, zag en overwon. De Spanjaard maakte indruk door constant te presteren en slechts vier keer buiten de top-tien te eindigen. Die consistentie bracht hem de titel: na 16 races had hij 38 punten voorsprong op Josef Newgarden.

“We wonnen het kampioenschap, maar desondanks waren er nog veel dingen die ik moest leren met een nieuw team en nieuwe circuits”, gaf Palou de concurrentie in gesprek met RACER vast een waarschuwing voor 2022. “En het racen op ovals is niet mijn ding, maar ik begin eraan te wennen en er vertrouwen in te krijgen. Ik heb nog zoveel te leren en te verbeteren, zoals dat voor iedereen geldt. Maar veel circuits heb ik pas één of twee keer bezocht. Ik kijk dus uit naar het gevoel dat ik overal heen kan gaan en minder te leren heb. Dat ik meer ervaring heb, gaat mij volgend jaar denk ik veel helpen.”

Op welke vlakken kan het dan beter? Daar heeft Palou een duidelijk idee over: “Er zijn veel dingen die ik beter had kunnen doen, maar die ik niet kan verbeteren tot we weer racen. Het makkelijkste wat we kunnen verbeteren, is echter de kwalificatie”, vertelde hij. Niet dat hij zich in 2021 slecht kwalificeerde, want hij pakte één pole en startte daarnaast nog tweemaal vanaf de eerste rij. “Het zou geweldig zijn om dat beter te doen, want het maakt onze races veel makkelijker als we verder naar voren beginnen. Ik denk dat we het op dat vlak goed hebben gedaan, maar sommige andere rijders scoorden meer poles of startten verder naar voren dan ik. Op dat vlak willen we volgend jaar iets meer.”