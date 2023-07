Alex Palou kende geen geweldige kwalificatie op het stratencircuit van Toronto. De 26-jarige coureur uit Sant Antoni de Vilamajor wist niet door zijn kwalificatiegroep te komen en moest van de vijftiende plaats beginnen. Opnieuw reed de McLaren F1-reserve een uitstekende race om als tweede over de streep te komen, al mag dat ook wel een wonder genoemd worden. Hij reed namelijk het laatste deel van de race met een beschadigde voorvleugel na contact met Helio Castroneves, die door een tik van Kyle Kirkwood was gespind. De voorvleugel van de blauw-gele bolide hing op halfzeven en ronde na ronde leek de scheur in de voorvleugel groter te worden, wat tot zorgen leidde op de pitmuur en bij Palou zelf.

"Ik voelde deze over de grond slepen in bocht 2, waar je vol gas gaat en naar rechts stuurt", blikt Palou terug op zijn enerverende race. "Ik voelde deze slepen. Ik dacht: 'Dat is niet goed.' Het was ook in bocht 5 en bocht 8 het geval, maar het was daar niet zo erg. Ik voelde wel dat het erger werd. De rechterkant werd steeds minder zichtbaar terwijl de linkerkant steeds meer omhoog kwam. Het was echt heel slecht, eerlijk gezegd. Het was ook lastig te besturen omdat ik niet meer echt dezelfde grip had."

Toen Barry Wanser, zijn strateeg en teammanager, hem vertelde dat er nog tien ronden te gaan waren, vreesde Palou het ergste. "Ik dacht toen: 'We gaan het niet tot het einde halen met deze neus.'" Toch bleef de voorvleugel, ondanks de flinke scheur, vastzitten. Tot verbazing bij Palou zelf. "Ik was behoorlijk verrast", geeft de kampioenschapsleider toe. "Het was alleen het vinyl, de stickers die deze bij elkaar hield omdat er verder niets meer was. Dus dat was best indrukwekkend."

Naast die zorgen moest Palou ook nog eens scherp zijn op zijn brandstofverbruik. Hij maakte met 41 ronden te gaan zijn laatste pitstop, waardoor hij op het randje zat. Hij moest dat risico echter wel nemen, gezien zijn matige kwalificatie. "Ik maakte me zorgen om het brandstofpeil, dat was het grootste probleem van onze strategie", legt Palou, die dit seizoen al vier van de tien races won, uit. "Ik maakte me zorgen om de banden omdat ik door de voorvleugel niet naar links kon sturen. Ik maakte me zorgen om de voorvleugel", somt hij alle zorgen in de slotfase van de race op. "Onze race was lastiger dan het er op basis van het resultaat uitziet. Op gegeven moment zat ik zelfs in de muur. Ik wist toen niet of we het zouden halen. We moesten behoorlijk wat auto's op de baan inhalen, letten op brandstofverbruik, letten op de banden... Ik maakte me dus een beetje zorgen om alles, om eerlijk te zijn."

Na tien races gaat Palou ruim aan de leiding in de IndyCar. Hij heeft in de eerste tien races van het seizoen 417 punten gescoord en daarmee een voorsprong van 117 punten ten opzichte van teamgenoot Scott Dixon. Het IndyCar-seizoen telt nog zeven races, te beginnen met de double-header op Iowa Speedway aankomend weekend.