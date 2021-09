Palou slaat terug met eerste IndyCar-pole, VeeKay start achteraan

De IndyCar-coureurs zijn dit weekend neergestreken op de Portland International Raceway, dat als decor fungeert voor de eerste van drie opeenvolgende raceweekenden in de Amerikaanse raceklasse. Door een crash tijdens de laatste race heeft Alex Palou de klassementsleiding af moeten staan aan Pato O’Ward, maar de Spanjaard maakte zaterdag meteen duidelijk dat hij de leiding in het kampioenschap zo snel mogelijk weer wil heroveren.

Palou was eerder op de dag de snelste in de vrije training, waarna hij alleen in het eerste kwalificatiedeel de eerste plek in de tijdenlijsten kortstondig afstond aan Felix Rosenqvist. In het tweede kwalificatiedeel was de Ganassi-rijder namelijk weer de snelste van de overgebleven coureurs, om het circuit in de Pacific Northwest vervolgens ook in de beslissende Fast Six shoot-out als snelste af te leggen. Een tijd van 58.7701 seconden leverde de coureur van Chip Ganassi Racing zijn allereerste pole-position op in de IndyCar Series.

Palou krijgt op de eerste startrij zondag gezelschap van Alexander Rossi, die namens Andretti Autosport slechts 0.0872s moest toegeven op de tijd van Palou. Met de tweede tijd evenaarde Rossi wel zijn beste kwalificatieresultaat van het seizoen. De derde tijd ging naar de tweede Ganassi van Scott Dixon. De titelverdediger deelt de tweede startrij met Felix Rosenqvist. Graham Rahal en Colton Herta maakten de Fast Six compleet.

Klassementsleider Pato O’Ward zal de race over 110 rondjes zondag als zevende moeten starten. Door de pole-positon van Palou – die daarmee tevens een bonuspunt pakte – ziet de Mexicaan zijn voorsprong in het kampioenschap slinken tot negen punten. Ed Jones, Oliver Askew en Marcus Ericsson maakten de top-tien compleet.

Penske stelt teleur, VeeKay start achteraan

Grote tegenvaller in de kwalificatie was het team van Penske, dat met geen enkele auto het eerste kwalificatiedeel wist te overleven. Ook Rinus van Kalmthout bezorgde zichzelf geen leuk verjaardagscadeautje. De coureur van Ed Carpenter Racing strandde eveneens in Q1 en zal de race zondag achteraan moeten aanvangen, nadat hij eerder op de dag vanwege een motorwissel ook al zes plaatsen gridstraf aan zijn broek had gekregen.

De Grand Prix van Portland gaat zondag rond de klok van 21.40 uur Nederlandse tijd van start.