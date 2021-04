Palou wint seizoensopener IndyCar Series, Veekay zesde

De race werd al in de eerste ronde ontsierd door een megacrash, veroorzaakt door Josef Newgarden. De Amerikaan ging bij het uitkomen van bocht 3 even op het gras, raakte de kerbstone en spinde terug de baan op. Andretti-coureurs Colton Herta en Ryan Hunter-Reay konden geen kant op en ramden de Team Penske-Chevrolet van Newgarden. Ook voor Felix Rosenqvist was het direct einde wedstrijd, hij raakte zijn voorliggers en schoof de muur in.

Van Kalmthout werd eveneens slachtoffer van de crash. De Nederlander was de race als veertiende gestart en zag het ongeluk vlak voor zich ontvouwen. Hij kon een rechtstreekse aanrijding voorkomen, maar raakte in een spinde en toucheerde daarbij even Herta. Het leverde Veekay een bezoek aan de pitstraat op voor een nieuwe voorvleugel, maar hij kon de race voortzetten.

Gelukkig raakte er bij het ongeluk niemand gewond en toen de rotzooi eenmaal was opgeruimd volgde een herstart. Polesitter Pato O'Ward kwam direct onder druk te staan van Alex Rossi, maar niet veel later waren er opnieuw gele vlaggen. Ditmaal omdat Jimmie Johnson in bocht 13 was gespind, vlak nadat hij was ingehaald door een oprukkende Veekay.

Simon Pagenaud was de eerste die naar binnen ging voor nieuwe banden. Nadat ook O'Ward en Rossi (beiden op een driestopper) voor hun eerste pitstop waren gegaan was het Palou die de leiding overnam, voor de erkende veelvraten Power en Dixon. De Spanjaard (op een tweestopper) bouwde in de volgende ronden zijn voorsprong op de concurrentie verder uit en voerde een perfecte overcut uit op O’Ward en Rossi. De Mexicaan wist de Spanjaard – op koude banden – echter voorbij te gaan en nam de leiding terug in handen. Palou had echter het voordeel dat hij nog maar één keer hoefde te stoppen en O’Ward nog twee keer naar binnen moest.

Nadat O'Ward zijn tweede (en voorlaatste) pitstop had gemaakt waren het opnieuw Palou, Power en Dixon die aan de leiding gingen. De Spanjaard maakte in de 61ste van in totaal 90 ronden zijn laatste pitstop, direct gevolgd door Power en Dixon. Het drietal begon in die volgorde aan het laatste deel van de race. De voorsprong van Palou op Power bleef – afhankelijk van het verkeer – zo rond de twee seconden hangen en Power had ongeveer eenzelfde marge op Dixon. In de laatste ronden kwam Power nog wat dichterbij aan Palou, maar die hield het hoofd koel en passeerde de finishvlag met 0,4 seconde voorsprong op Power die een marge van 2,5 seconde had op Dixon. O'Ward werd vierde voor Bourdais, terwijl VeeKay prachtig zevende werd. Romain Grosjean werd bij zijn IndyCar-debuut tiende en was daarmee de beste rookie.

Uitslag Honda Indy Grand Prix of Alabama