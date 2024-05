De maand mei staat natuurlijk in het teken van de Indy 500, de belangrijkste race op de IndyCar-kalender. Voordat de trainingen voor dat evenement aankomende dinsdag beginnen, werkt de Amerikaanse klasse eerst nog een raceweekend af op de road course van Indianapolis Motor Speedway. Na twee inleidende oefensessies was het vrijdagavond tijd voor de kwalificatie, waarbij het gehele veld zoals gebruikelijk in twee groepen werd verdeeld.

Sterke groepsfase voor VeeKay

Rinus van Kalmthout, de enige Nederlandse IndyCar-coureur, mocht aantreden in de eerste groep. Daarin liet de man van Ed Carpenter Racing zich van zijn beste kant zien door met 1.08.9462 de tweede tijd te rijden en zich daarmee te plaatsen voor de Fast Twelve. In zijn groep moest VeeKay alleen Will Power voor zich dulden. De tweevoudig kampioen noteerde 1.08.7890 en was een van de twee Penske-coureurs die zich plaatste, want hij kreeg gezelschap van teamgenoot Josef Newgarden op P3. Ook Pato O'Ward, Alexander Rossi en Pietro Fittipaldi drongen door tot de Fast Twelve, waardoor enkele grote namen buiten de boot vielen. Scott McLaughlin (zevende) was vroegtijdig klaar, evenals Marcus Ericsson (elfde) en Romain Grosjean (twaalfde).

Vrijwel alle grote namen in de tweede groep van de kwalificatie wisten zich ook te plaatsen voor de Fast Twelve. Meyer Shank Racing-coureur Felix Rosenqvist klokte de snelste tijd van het veertienkoppige gezelschap door uiteindelijk 1.08.9912 op de klokken te zetten. Hij was daarmee 0.0215 seconde sneller dan Christian Lundgaard, die zich daarmee - net als Rahal Letterman Lanigan-teamgenoot Graham Rahal op P4 - plaatste voor het tweede segment. Ook drie Ganassi-rijders slaagden daarin met Marcus Armstrong op de derde stek, gevolgd door Álex Palou en Scott Dixon op plaatsen vijf en zes. Alleen kampioenschapsleider Colton Herta ontbrak, nadat hij zonder brandstof kwam te staan.

Palou verrast sterke Power in strijd om pole

De twaalf overgebleven rijders meldden zich vervolgens in de Fast Twelve op het asfalt om een plekje in de Fast Six af te dwingen. VeeKay slaagde daar uiteindelijk niet in. Aan het einde van de sessie moest hij het doen met de twaalfde tijd, waardoor hij zaterdag vanaf deze plek aan de race moet beginnen. Vooraan voerde Power opnieuw het veld aan, ditmaal met 1.08.8194. De Australiër troefde daarmee Lundgaard nipt af, terwijl Palou ditmaal tot de derde tijd kwam. De resterende plekken in de Fast Six gingen naar O'Ward, Newgarden en Dixon.

Tot slot mochten de zes snelste rijders in de Fast Six gaan uitvechten wie met pole-position aan de haal zou gaan. Power opende ook in deze afsluitende sessie sterk, maar hij zag eerst Lundgaard en daarna ook Palou onder zijn tijd duiken. De regerend IndyCar-kampioen had uiteindelijk aan 1.09.0004 genoeg om pole veilig te stellen. Hij wordt op de eerste rij vergezeld door Lundgaard, terwijl Power en Penske-teamgenoot Newgarden samen de tweede startrij vormen. O'Ward en Dixon moesten het uiteindelijk doen met respectievelijk de vijfde en zesde plek.

De IndyCar-race op de road course van Indianapolis begint zaterdag om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie IndyCar Indianapolis road course