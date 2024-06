Palou grijpt pole-position voor IndyCar-race op Laguna Seca

Alex Palou ging in de Fast Six, het beslissende deel van de kwalificatie, rond in 1.07.1465 en greep daarmee de voorste startpositie voor de IndyCar-ronde op het iconische Laguna Seca. “Maar het was heel zwaar”, aldus de Spanjaard in een eerste reactie. “Het was heel krap om de Fast Twelve te halen en vervolgens ook de Fast Six. Dit is geweldig. Het was heel listig met de omstandigheden op de baan. Als er ook maar een zuchtje wind was, dan kon je de ronde niet echt afmaken omdat er geen grip was. Maar ik ben ontzettend blij. De wagen lag vandaag op rails.”

Kyle Kirkwood reed als eerste een serieuze tijd in de Fast Six. De Andretti-coureur klokte een 1.07.7047. Colton Herta sloot op 0,2 seconde aan op P2, maar noteerde in zijn volgende run een 1.07.2972 en greep daarmee de voorlopige pole-position. Palou liet echter zien dat het nog harder kon, door zijn Ganassi naar een 1.07.1465 te sturen. Kirkwood knokte zich terug met een 1.07.2204, wat hem de tweede startpositie opleverde.

Felix Rosenqvist kwalificeerde zich opnieuw goed: hij start de race zondag als derde. Herta, eerder op de dag nog de snelste in de tweede vrije training, viel daardoor terug naar de vierde positie. Alexander Rossi en Christian Lundgaard delen de derde startrij. Klassementsleider Will Power struikelde al in de groepsfase en start slechts als vijftiende. De Australiër heeft in de stand vijf punten voorsprong op zijn naaste belager, Laguna Seca-polesitter Palou. Ook Rinus van Kalmthout overleefde de eerste schifting niet: de Nederlander vertrekt vanaf P20.

De IndyCar-race op Laguna Seca begint in de nacht van zondag op maandag rond 00.00 uur Nederlandse tijd.