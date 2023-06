Palou ook in Detroit op pole-position, Van Kalmthout op P14

Na sinds 1992 op het stratencircuit van Belle Isle te hebben geracet, wordt de IndyCar-race in Detroit dit seizoen weer gehouden rond het General Motors Renaissance Center in het centrum van de stad. Deze locatie was, weliswaar met een andere lay-out, tot en met 1991 ook al gastheer voor de hoogste openwielraceklasse van de Verenigde Staten. Het vernieuwde stratencircuit heeft een lengte van slechts 2,73 kilometer en telt negen bochten.

Indy 500-polesitter Alex Palou klokte in de openingsfase van de Fast Six de snelste tijd met een 1.03.7423, maar zag Indy 500-winnaar Josef Newgarden niet veel later al een snellere tijd noteren. Diens Penske-teamgenoot Scott McLaughlin greep vervolgens de macht met een 1.02.4743. Palou sloeg in zijn tweede run terug met een 1.01.8592 en eiste daarmee de pole-position voor zich op. McLaughlin kwam in zijn tweede run eveneens tot een verbetering, maar moest met zijn 1.02.1592 genoegen nemen met P2.

Ondanks zijn pole-position verwacht Palou zondag een lastige wedstrijd. Dat heeft vooral te maken met de lay-out van het krappe en bochtige circuit. “Het is een krankzinnige baan”, reageert de Ganassi-coureur. “Ik ben het eens met de meeste andere rijders. Dit circuit is te krap en te kort voor de IndyCar. We rijden ronden van 62 seconden, maar hebben 27 auto’s in het veld. Dat betekent dat elke wagen een gat van rond de 2,4 seconde heeft, terwijl iedereen liever een gat van vijf seconden heeft. Je hebt dus veel verkeer. Ik weet niet wat de ideale lengte is, maar twintig of dertig seconden toevoegen aan de baan zou denk ik enorm helpen.”

Achter Palou en McLaughlin kwalificeerde Romain Grosjean zich als derde, gevolgd door Scott Dixon op P4. Newgarden en Marcus Ericsson completeerden de Fast Six. Rinus van Kalmthout start als veertiende. De Nederlander kwam in de groepsfase één duizendste van een seconde tekort om door te dringen tot de Fast 12.

De IndyCar-race in Detroit begint zondag rond 21.30 uur Nederlandse tijd.