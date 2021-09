Palou pakt IndyCar-titel, Herta wint seizoensfinale in Long Beach

Voorafgaand aan de laatste race op het stratencircuit van Long Beach waren er nog drie coureurs die kans maakten op de IndyCar-titel. Alex Palou beschikte als klassementsleider over de beste papieren, maar ook Colton Herta en Josef Newgarden konden nog aan de haal gaan met het kampioenschap. Laatstgenoemde had daarvoor wel een klein wonder nodig, al had hij zichzelf daarvoor een dag eerder wel al van de beste uitgangspositie voorzien door in de kwalificatie zijn vierde pole-position van het seizoen te pakken.

Bij de start van de race kwamen de rijders vooraan goed van hun plek en stuurde polesitter Josef Newgarden zijn Penske-bolide voor het eerst langs de welbekende fontein, gevolgd door uittredend kampioen Scott Dixon en Indy 500-winnaar Helio Castroneves. Aan het einde van de eerste ronde ging het verder naar achteren echter meteen mis voor titelkandidaat Pato O’Ward. De Mexicaan werd in de hairpin aangetikt door Ed Jones, die een nogal gewaagde inhaalpoging deed op James Hinchcliffe maar daarbij de Arrow McLaren SP-Chevrolet van O’Ward in de rondte tikte.

Het voorval leidde tot een kleine opstopping in de hairpin waardoor ook klassementsleider Palou het nodige contact maakte, maar in tegenstelling tot O’Ward kon de Spanjaard wel zonder problemen zijn weg vervolgen. Een spin van Sebastien Bourdais zorgde vervolgens voor de eerste neutralisatie van de race, waarna de eerste coureurs meteen een gokje waagden en de pits indoken voor een bandenwissel. Ook Jones mocht een bezoekje brengen aan de pits, maar dan voor een drive-through penalty na het aantikken van O’Ward.

Herta rukt op naar voren, drama voor O'Ward

In de vierde ronde werd het hele veld onder aanvoering van Newgarden weer losgelaten. De als veertiende gestarte Colton Herta was op dat moment een man met een misse. De Andretti-rijder ging eerst voorbij aan Palou, om even later in de eerste bocht ook Simon Pagenaud te grazen te nemen. In de zeventiende ronde was de tweede neutralisatie een feit en kwam de titeljacht van O’Ward tot een vroegtijdig einde. De Mexicaan was met een kapotte aandrijfas stilgevallen op start/finish, waardoor hij de IndyCar-titel dit jaar definitief op zijn buik kon schrijven.

In de 25ste ronde werd de groene vlag gezwaaid, maar een crash van Marcus Ericsson in de eerste bocht zorgde vrijwel meteen voor de derde neutralisatie. Toen het veld weer werd losgelaten toonde Herta zich op de zachte banden wederom van zijn beste kant. De 21-jarige Amerikaan ging eerst voorbij aan Dixon, om in de 32ste ronde ook Newgarden te grazen te nemen. Het leverde hem de leiding op toen Castroneves en Graham Rahal – beiden op een alternatieve strategie – twee rondjes later de pits indoken. De Andretti-rijder had op dat moment al vier seconden voorsprong op Newgarden. Dixon, Hinchcliffe en Palou maakten de top-vijf compleet.

Grosjean en Van Kalmthout moeten opgeven

In de 54ste ronde dook Herta de pits in voor een nieuwe set harde banden, waarmee hij de volgende serie pitstops opende. Niet veel later zag Romain Grosjean een ijzersterk debuutseizoen in de IndyCar Series in mineur eindigen: de Fransman raakte in bocht 8 de muur, wat iets te veel van het goede bleek voor de wielophanging van zijn Dale Coyne Racing-Honda. De voormalig Formule 1-coureur moest de pits opzoeken en de strijd vroegtijdig staken. Een aantal ronden daarvoor had ook Rinus van Kalmthout al uit moeten stappen. De #21 Chevrolet van de Nederlander had problemen met de brandstofdruk, waardoor een tweede seizoenshelft vol pech ook in mineur eindigde. Het geluk was ook in Long Beach niet aan de zijde van de coureur uit Hoofddorp, die eerder op de dag wel bekend mocht maken dat hij ook volgend jaar voor een derde opeenvolgende seizoen weer voor Ed Carpenter Racing in de IndyCar Series zal racen.

In de 62ste ronde werd de gele vlag voor het laatst gezwaaid na een aanrijding tussen Oliver Askew en de tweede ECR-bolide van Conor Daly. Een voorsprong van 11 seconden verdween daarmee als sneeuw voor de zon voor Herta, waarna hij op de harde banden vervolgens in het nadeel was ten opzichte van Newgarden en Dixon, die beiden onderweg waren op de zachte band. Hera kon daardoor niet echt meer een gat slaan naar de meervoudig IndyCar-kampioenen achter hem, maar desondanks hield de jonge Amerikaan het hoofd koel. Met een halve seconde voorsprong kwam de Andretti-rijder als eerste over de finish en sloot hij het seizoen af met zijn tweede opeenvolgende zege, nadat hij een week eerder ook al de sterkste was gebleken op het circuit van Laguna Seca. Newgarden kwam als tweede aan de meet. Dixon maakte het podium in Long Beach compleet.

Palou verzekert zich van eerste IndyCar-titel

Achter de twee coureurs die de voorbije vier jaar om en om de titel hadden gepakt, kwam Alex Palou als vierde over de finish. Aan die plek had de 24-jarige coureur uit het Spaanse Sant Antoni de Vilamajor meer meer dan genoeg om zijn tweede seizoen in de Amerikaanse raceklasse als kampioen af te sluiten. De coureur van Chip Ganassi Racing is de allereerste IndyCar-kampioen uit Spanje en eindigt het jaar uiteindelijk met 38 punten voorsprong op Newgarden, die door de problemen van O’Ward nog opschoof naar de tweede plek in de eindstand.

Achter de nieuwe IndyCar-kampioen kwam Pagenaud als vijfde aan de finish, voor Alexander Rossi en Jack Harvey. Sebastien Bourdais, Takuma Sato en Will Power maakten de top-tien in Californië compleet.

Uitslag IndyCar Grand Prix of Long Beach