Palou kritisch na races Iowa: "Saaiste wat ik ooit gedaan heb"

Om de NASCAR Cup Series te kunnen verwelkomen, moesten de eigenaren van Iowa Speedway de onderste lijnen in de bochten voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Dat heeft grote gevolgen gehad voor de IndyCar. Doordat deze nieuwe asfaltlaag veel meer grip bood dan de bovenste lijn, zat er voor de coureurs niets anders op dan achter een coureur blijven rijden en de onderste lijn blijven volgen. Daardoor waren er weinig inhaalacties en leverden de races weinig spektakel op. Het resultaat was dramatisch: in de eerste race van 2023 waren er nog 319 inhaalacties, dit jaar 100. In race twee ging het aantal ook flink omlaag: van 379 naar slechts 95 inhaalacties.

Kampioenschapsleider Alex Palou heeft dan ook niet genoten van het weekend op de oval. "Het is jammer dat we niet echt iets konden doen om in te halen of iets te proberen", zegt Palou. "Het was een beetje een saaie race voor iedereen: de coureurs, de media... Dit is het saaiste wat ik ooit heb gedaan. Het is jammer dat we geen betere show konden neerzetten. Ik denk dat iedereen het er wel mee eens zal zijn dat het een heel saaie race was om te rijden."

Palou heeft in de twee races in Iowa gemerkt hoe het was om te racen in het middenveld, maar ook hoe het was om vooraan het tempo te kunnen bepalen. Maar ook dat beviel de Spanjaard niet helemaal. "Zelfs al lag je aan de leiding of reed je in het middenveld: het pakket van banden, aero en de motor maakte het dit weekend onmogelijk om het te laten werken. Dat was voorheen nooit een probleem", meent de Chip Ganassi Racing-coureur. "We hebben gezien dat andere klassen hier wel goed gaan. Het is alsof je de MotoGP op onverhard laat rijden. Het is een gaaf circuit, maar je kunt er geen mooie race verwachten. Dat is jammer, want dit was normaal gesproken echt een gave race voor de fans met vele inhaalacties en bandenslijtage." Hoe het dan beter kan in de toekomst? "Ik weet het niet, ik heb de antwoorden niet."