Palou klopt de McLarens in GP Indy, P13 Van Kalmthout

Christian Lundgaard (Rahal Letterman Lanigan Racing), die zaterdag zijn eerste pole-position veroverde, en tweede man Felix Rosenqvist (McLaren) kozen ervoor om de 85 ronden tellende GMR Grand Prix op de roadcourse van Indianapolis met de zwarte primary-banden aan te vangen. Alex Palou (Chip Ganassi) op P3 was de enige coureur van de top zeven die voor de zachtere, rode alternates koos. Lundgaard maakte een geweldige start en bleef Rosenqvist voor. Maar Palou zat hem gelijk op de huid dankzij zijn banden met meer grip. Bij bocht 12 en 13 ging hij de Rahal Letterman Lanigan-auto van Lundgaard voorbij. Jack Harvey passeerde ook Rosenqvist, terwijl Alexander Rossi in de openingsronde - vanaf de tien plaats - zijn alternates gebruikte om McLaren-teamgenoot Rosenqvist uit te remmen voor P4.

De Dale Coyne Racing-auto's van David Malukas en Sting Ray Robb zorgden voor een vroege neutralisatie door een botsing. Bij de herstart in ronde 6 hield Palou Lundgaard achter zich. Harvey verloor op het rechte stuk van Rossi na een zware bandenblokkering in bocht 1. Toen Will Power probeerde Kyle Kirkwood te pakken in bocht 1, reed hij de Andretti Autosport-coureur van de baan. Terug op de baan tikte Kirkwood de Penske van de regerend kampioen in een spin. Daardoor zakte Power naar de achterkant van het veld.

In ronde 13 had Palou vijf seconden voorsprong op Lundgaard, die hard werkte om Rossi af te schudden. Maar de banden van Palou werden minder waardoor Lundgaard begon in te lopen. Palou en derde man Rossi maakten in ronde 18 een pitstop. Lundgaard volgde in ronde 20. Hij kwam twee seconden achter Palou terecht, maar in ronde 24 ging hij Palou voorbij. Lundgaards Teamgenoot Rahal reed ondertussen vooraan. Het team vroeg hem niet of hij wilde opschuiven voor Lundgaard. De Deen kon zo niet optimaal profiteren van zijn zachte alternates, totdat Rahal in ronde 31 een pitstop maakte. Palou kwam terug en in ronde 40 was de voorsprong van Lundgaard nog maar een halve seconde.

Lundgaard verloor de leiding aan Palou, voordat ook hij de pits indook om een tweede set rode banden te pakken. Hij kwam op 26 seconden van Palou, die ook stopte en vlak voor Lundgaard uitkwam. Beiden zaten achter O'Ward, voor wie een undercut perfect had gewerkt. Het kostte Palou een paar pogingen om de McLaren te passeren, maar hij kreeg het voor elkaar in ronde 45. Lundgaard ging ook O'Ward voorbij en zette de achtervolging in op Palou. Toen de kampioen van 2021 Rahal passeerde, liet Rahal deze keer Lundgaard wel door.

In ronde 57 had Palou zijn voorsprong uitgebreid tot zes seconden. In ronde 60 maakte hij nog een pitstop. Om bij een neutralisatie niet in de gevarenzone terecht te komen, werd hij binnengebracht voor primary-banden. O'Ward ging twee ronden langer door. Hij nam alternates en kwam tussen Palou en Lundgaard terecht. Palou nam vervolgens bijna een seconde per ronde afstand van O'Ward. Lundgaard had vijf tellen achterstand op O'Ward en slechts één seconde voorsprong op Rossi met alternates. Rossi passeerde Lundgaard, die geen push-to-pass boost meer had, in ronde 76. In ronde 81 werd Herta nog op de vingers getikt voor het blokken van Rosenqvist. Hij moest de vijfde plaats afstaan, waardoor de Zweed achter vierde man Lundgaard kwam.

Palou won de race uiteindelijk met bijna zeventien seconden voorsprong op de McLarens van O'Ward en Rossi. Lundgaard werd vierde, net voor Rosenqvist. Colton Herta viel in de laatste ronden terug, waardoor Scott Dixon, Josef Newgarden en Marcus Ericsson in de top acht kwamen. Herta en Rahal maakten de top tien vol. Achter Romain Grosjean en Power passeerde Rinus Veekay als dertiende de finish. De Nederlander, gestart vanaf P17, wist in de openingsfase een aantal plekken op te schuiven en hij kreeg het onder andere aan de stok met kampioenschapsleider Ericsson. Met alle pitstops viel Van Kalmthout weer terug in het veld en werd het uiteindelijk P13.