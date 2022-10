Alex Palou zelf is inmiddels in het bezit van een superlicentie. Vrijdag reed de 25-jarige Spanjaard op Circuit of The Americas zijn allereerste officiële kilometers tijdens een F1-raceweekend. Hij mocht in de eerste vrije training de McLaren van Daniel Ricciardo aan de tand voelen. Wie nog niet een rijbewijs voor de koningsklasse op zak heeft, is zijn IndyCar-rivaal Pato O'Ward. De Mexicaan test weliswaar voor McLaren, maar heeft nog niet genoeg punten voor een superlicentie. Palou vindt dat zijn opponent zich voldoende bewezen heeft. Beide coureurs hebben drie volledige IndyCar-seizoenen gereden en elk vier overwinningen behaald. Ook qua podiumfinishes staan ze bijna gelijk: vijftien keer stond Palou op het ereschavot, O'Ward veertien keer. Het verschil zit bij de eindklasseringen in het kampioenschap. Palou werd in 2021 kampioen, terwijl O'Ward nog niet hoger dan derde is geëindigd.

Op de vraag of hij vindt dat succesvolle IndyCar-coureurs meer punten moeten krijgen, zegt Palou: "Ja. Ik denk niet dat dat nog gaat veranderen. Ik heb mijn superlicentie en ben gelukkig, het maakt me niet uit wat er gebeurt. Maar ik vind het erg oneerlijk dat er raceklassen zijn die niet genoeg licentiepunten krijgen. Pato heeft ze niet. Hij eindigde als derde, vierde en zevende in het kampioenschap. Maar hij is wel gedurende zeventien weekenden aan het racen tegen coureurs die tien tot vijftien jaar ervaring hebben in de IndyCars. Zo'n kerel is in staat om veel te doen in de F1."

Palou hoopt dat de regels rond het verkrijgen van een superlicentie in de toekomst gaan veranderen. Maar hij begrijpt hoe het systeem is ontworpen. "De FIA wil dat iedereen via Europa gaat en niet via andere plaatsen. Maar het is waar dat je meer punten kunt krijgen door te racen in een winterserie in Thailand en die te winnen, dan door vijfde te worden in IndyCar. Ik weet niet of dat wel eerlijk is."

IndyCar versus F2

Wat betreft een vergelijking met de Formule 2 snapt Palou dat succes in de F2 meer superlicentiepunten oplevert. Hij vindt het een sterke raceklasse. "Als je er in de top-drie eindigt, krijg je een superlicentie. Dat moet ook zo zijn. Maar ik denk dat ze misschien iets meer punten kunnen geven [aan de IndyCar]. De wens is niet om op één lijn te staan [met de F2], we begrijpen dat de FIA iedereen het Europese pad wil laten bewandelen, maar ik vind wel dat je bij de IndyCar meer waarde moet hechten aan het niveau van de rijders en de lengte van ons seizoen. De tijd dat we op de baan zijn is enorm vergeleken met een F2-coureur. Ik zeg niet dat we beter zijn, maar wij zijn ook in staat om in de F1 te rijden."

Palou klokte in de eerste vrije training de zeventiende tijd. Met 1.39.911 was hij drie seconden langzamer dan de snelste chrono, neergezet door Carlos Sainz. Lando Norris ging twee tellen sneller rond dan Palou en stond negende.