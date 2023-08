Zo kan Alex Palou de IndyCar-titel al veiligstellen in Gateway

Er staat dit jaar geen maat op Alex Palou in de IndyCar Series. Na veertien races staat de teller van de Spanjaard op vier overwinningen, nog eens vier podiumplaatsen en drie klasseringen in de top-vijf. Zijn slechtste resultaat tot dusver is twee keer een achtste plek, waardoor hij met nog drie races voor de boeg al op 539 punten staat. Zesvoudig kampioen Scott Dixon is de naaste belager van Palou, maar kijkt ondanks zijn zege in Indianapolis nog altijd tegen 101 punten achterstand aan. Het houdt in dat de kampioenschapsleider op World Wide Technology Raceway, beter bekend als Gateway, zijn eerste kans krijgt om zijn tweede IndyCar-titel veilig te stellen.

Slechts vijf coureurs maken überhaupt nog kans om IndyCar-kampioen te worden in 2023. Naast Palou en Dixon zijn dat Josef Newgarden (105 punten achterstand), Scott McLaughlin (144 punten achterstand) en Pato O'Ward (151 punten achterstand). Met nog maximaal 162 punten op tafel in de laatste drie races lijken de kansen van McLaughlin en O'Ward zo goed als verkeken, doordat ze eigenlijk drie uitvalbeurten van Palou nodig hebben en zelf drie keer moeten winnen. Dixon en Newgarden kunnen de beslissing in principe nog uitstellen tot Portland, maar dan moeten zij ervoor zorgen dat ze de race in Gateway afsluiten met een achterstand van 108 punten of minder.

Voor Palou geldt dus dat hij zijn tweede IndyCar-titel veiligstelt als hij erin slaagt om acht punten meer te scoren dan Dixon en vier punten uitloopt op Newgarden. Als we gemakshalve even geen rekening houden met punten die voor pole-position (één), het leiden van een ronde (één) en het leiden van de meeste ronden (twee) behaald kunnen worden, is de Catalaan bij een overwinning hoe dan ook kampioen. Zodra hij op P2 eindigt, mag Newgarden niet hoger dan P3 eindigen en mag Dixon niet hoger dan P4 eindigen. In theorie kan Palou zelfs nog kampioen worden als hij op de zeventiende positie eindigt. In dat geval mag Newgarden niet hoger dan P22 eindigen terwijl Dixon 25ste of lager moet eindigen. Ook mogen zij dan geen extra punten pakken voor het leiden van de race of de pole-position.

Wat moet er gebeuren om Palou kampioen te laten worden in Gateway?*

Palou Dixon Newgarden 1ste Palou kampioen Palou kampioen 2de 4de of lager 3de of lager 3de 7de of lager 5de of lager 4de 8ste of lager 6de of lager 5de 9de of lager 7de of lager 6de 10de of lager 8ste of lager 7de 12de of lager 9de of lager 8ste 14de of lager 10de of lager 9de 16de of lager 12de of lager 10de 18de of lager 14de of lager 11de 19de of lager 15de of lager 12de 20ste of lager 16de of lager 13de 21ste of lager 17de of lager 14de 22ste of lager 18de of lager 15de 23ste of lager 19de of lager 16de 24ste of lager 20ste of lager 17de 25ste of lager 21ste of lager 18de Palou geen kampioen Palou geen kampioen * Niet rekening houdend met bonuspunten voor pole-position en het leiden van de race

* Niet rekening houdend met bonuspunten voor pole-position en het leiden van de race

IndyCar-titel sinds 2005 niet meer voor laatste race beslist

De dominantie die Palou in 2023 laat zien, is al vele jaren niet voorgekomen in IndyCar. Voor de laatste keer dat de titelstrijd al voor de laatste race beslist werd, moeten we terug naar 2005. Destijds kroonde Dan Wheldon zich één race voor het einde tot kampioen. Voor coureurs die zich nog langer voor het seizoenseinde al van de titel verzekerden, moeten we terug naar het CART-tijdperk. Al Unser Jr. veroverde in 1994 het kampioenschap met nog twee races voor de boeg, terwijl Cristiano da Matta dat in 2002 deed met nog drie races op het programma. Alex Zanardi spant echter de kroon, want hij behaalde in 1998 zijn tweede CART-titel door de strijd maar liefst vier races voor het einde in het slot te gooien.