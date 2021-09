De race op de Portland International Raceway telde maar liefst 110 rondjes, maar in de openingsronde ging het in de allereerste bocht al direct mis. Felix Rosenqvist tikte bij het aanremmen van de chicane de Ganassi van Scott Dixon aan, die daardoor bijna tegen zijn teamgenoot en polesitter Alex Palou reed. Als gevolg moest de gehele top-vier (ook Alexander Rossi moest uitwijken) de chicane afsteken, maar ook daarachter ging het mis. Zo tikte Romain Grosjean de onfortuinlijke James Hinchcliffe uit de race en kwam onder andere ook Indy 500-winnaar Helio Castroneves in de problemen.

De chaos in de eerste bocht bracht de safety car op de baan, waarna het flink puzzelen was voor de wedstrijdleiding om de daadwerkelijke volgorde van het deelnemersveld vast te stellen. De coureurs die de chicane hadden afgesneden werden terugverwezen naar de staart van het veld, waardoor polesitter Palou zichzelf opeens terugvond op de zestiende plaats. Patricio O’Ward was de grote winnaar van de chaotische openingsronde. De klassementsleider – die de race als zevende was gestart - had namelijk wel de eerste bocht gehaald, waardoor de Mexicaan het hele veld mocht aanvoeren toen de race in de twaalfde ronde weer werd vrijgegeven.

O’Ward, die op dat moment een virtuele voorsprong van 50 punten had in het kampioenschap, sloeg samen met Graham Rahal een gaatje naar de rest van het veld. In de 52ste ronde zorgden de stilgevallen bolides van Callum Ilott en Dalton Kellet opnieuw voor een neutralisatie. O’Ward dook de pits in voor een verse lading brandstof en een nieuwe set banden. Rahal besloot de gok te wagen en bleef op de baan, in de hoop dat hij met een stop minder de finish zou kunnen halen.

Palou knokt zich terug naar voren

De neutralisatie was goed nieuws voor Palou, die na zijn beroerde start al vroeg het roer had omgegooid en een vroege pitstop had gemaakt. De Spanjaard lag daardoor halverwege de race weer op de vierde plek, nadat hij eerder onder andere al titelconcurrent Josef Newgarden voorbij was gegaan. Ook Newgarden had zich echter al van zijn beste kant laten zien. Met een bijzonder fraaie actie had de Amerikaan op hoge snelheid namelijk al titelverdediger Scott Dixon ingehaald.

Toen de race in de 57ste ronde weer werd vrijgegeven kampte O’Ward met een gebrek aan snelheid, waardoor hij al snel twee plaatsen moest inleveren. Rahal kon zijn eerste IndyCar-zege in vier jaar tijd ook wel vergeten toen hij als een van de eersten de pits in was gedoken voor zijn laatste pitstop, maar vervolgens veel terrein verloor op concurrenten die minder zuinig om hoefden te gaan met hun brandstof en daardoor langer en op hogere snelheid door konden rijden.

Palou ging dankzij een goede laatste stop voorbij aan Alexander Rossi, wat de Spanjaard weer de leiding in de race opleverde. Diezelfde Rossi nam op zijn beurt in de eerste bocht Dixon te grazen, waarmee de strijd om het podium in Portland wel was beklonken. Na 110 rondjes kwam Palou na een sterke comeback als winnaar over de eindstreep. Rossi moest op een ruime seconde genoegen nemen met de tweede plek. Scott Dixon bezorgde Ganassi ondanks de chaos bij de start op ruim vier seconden achterstand een dubbele podiumfinish.

Jack Harvey kwam als vierde aan de finish voor Newgarden, Rosenqvist en Marcus Ericsson. Colton Herta, Scott McLaughlin en Rahal maakten de top-tien compleet.

Strijd om de titel blijft spannend

O’Ward zakte uiteindelijk helemaal terug naar de veertiende plaats, waardoor hij de leiding in het kampioenschap weer is kwijtgeraakt aan Palou. De Spanjaard – de eerste coureur dit IndyCar-seizoen die al drie races heeft gewonnen – heeft met nog twee races te gaan 25 punten voorsprong op de Arrow McLaren SP-coureur. Newgarden ligt derde op 34 punten achterstand. Dixon maakt ook nog kans op titelprolongatie, al heeft de Nieuw-Zeelander al 49 punten achterstand op zijn jongere Ganassi-teamgenoot.

Weekend om snel te vergeten voor Van Kalmthout

Rinus van Kalmthout kende een weekend om snel te vergeten. De Nederlander die in Portland zijn 21ste verjaardag vierde moest de race achteraan aanvangen na een matige kwalificatie en een gridstraf vanwege een motorwissel. Uiteindelijk zat er voor de coureur uit Hoofddorp niet meer in dan een zeventiende plek, waarmee hij één plaats achter ECR-teamgenoot Conor Daly aan de finish kwam.

Volgende week gaat het IndyCar-seizoen verder. Dan racen de coureurs in Californië op het circuit van Laguna Seca, alvorens het kampioenschap een week later wordt beslist in de straten van Long Beach

Uitslag Grand Prix van Portland