Palou had ‘totaal geen vertrouwen’ dat hij late druk kon weerstaan in Nashville

Regerend en viervoudig IndyCar Series-kampioen Alex Palou benutte een tactische meevaller en pure vechtlust achter het stuur om tijdens een historische avond op Nashville Superspeedway titelverdediger Josef Newgarden achter zich te houden en maandag de Borchetta Bourbon Music City Grand Prix te winnen.

De zege was de 24e uit Palou’s carrière en zijn vijfde van het seizoen, waarmee hij zijn voorsprong in het kampioenschap met 27 punten vergrootte en nu 83 punten voorsprong heeft op zijn dichtstbijzijnde rivaal, David Malukas van Team Penske, die derde werd. Het was ook zijn 50e podiumplaats in zijn carrière en zijn derde overwinning op een oval, terwijl hij zijn team ook een monumentale mijlpaal bezorgde door Chip Ganassi Racing’ 150e IndyCar-zege aller tijden veilig te stellen.

"Ongelooflijk, eerlijk gezegd,” zei Palou. “Gewoon, ja, ik ben zo blij. Het is een van die banen waar we het in het verleden moeilijk mee hadden. Ik weet dat we vorig jaar tweede waren, maar we hadden daar met een gele vlag best veel geluk. Vandaag hielp het ons. Ik ga niet zeggen dat de gele vlag ons niet heeft geholpen. We lagen al P3, P2. We zaten er meteen bij. Met de #10-auto had ik het in het begin een beetje moeilijk, maar aan het einde voelde ik me zo comfortabel, vooral zodra we aan de leiding kwamen.

“Ik was een beetje nerveus om in verkeer terecht te komen, omdat ik weet dat Josef dan juist uitblinkt. Hij is de beste geweest in de afgelopen seizoenen. Ik dacht: ‘Alsjeblieft, Alex, je moet het doen.’ Ik was vastberaden. Ik wilde proberen mijn best te doen. Ja, ik ben gewoon zo blij dat alles werkte.”

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Penske Entertainment

De beslissende fase van de race voltrok zich in ronde 122. Palou dook de pitstraat in voor verse banden, slechts enkele momenten voordat zijn teamgenoot Scott Dixon achter op Alexander Rossi van ECR reed, wat in ronde 123 een neutralisatie over de hele baan veroorzaakte.

Toen de koplopers onder geel stopten, schoof Palou door naar voren en nam hij officieel de leiding in ronde 131 van 225. Hij zou vervolgens een race-high 97 ronden aan de leiding rijden, maar het team gaf ruiterlijk toe dat Vrouwe Fortuna een enorme rol speelde bij het mogelijk maken van de triomf.

"We hadden geluk met de gele vlag," gaf CGR-teammanager Barry Wanser toe. "Iedereen blijft zeggen dat we binnenkwamen om een gele vlag te pakken, maar we kwamen binnen omdat we verkeer tegenkwamen en het maximale uit de banden op de auto hadden gehaald. We kwamen binnen, namen een gok en hadden geluk.

"Ik wil de raceauto vandaag bedanken dat hij niet crashte, want Alex probeerde de auto te crashen," voegde Wanser eraan toe. "Gelukkig wilde de auto vandaag niet crashen."

De ultieme test kwam na de laatste pitstops onder geel in ronde 185. Bij de laatste herstart met nog 31 ronden te gaan lag Palou aan de leiding op de hardere primary-banden, terwijl Newgarden van Team Penske direct achter hem opdook op verse, zachtere alternate ‘red’-banden.

Ondanks het bandenvoordeel dat in het voordeel van Newgarden leek te zijn, reed Palou voluit om zijn positie te verdedigen door verkeer op een ronde achterstand, en weerstond hij intense druk om slechts 0.8731 seconden eerder over de finish te komen.

“Ja, ik had er totaal geen vertrouwen in,” zei Palou. “Hij zat er meteen achter, man. Ik reed voluit. Ik kon echt niets doen. Er was niets meer dat ik kon doen. Ik weet zeker dat het voor hem hetzelfde was. Maar gewoon een beetje met de slipstream hielp het hem enorm om dichter bij ons te komen.

“Ik denk dat zodra zijn banden begonnen te slijten en we door het verkeer heen waren, ik toen een gat sloeg. Maar nee, ik had er totaal geen vertrouwen in.”

Wanser bleef achter de beslissing staan om Palou voor de stint op de primary-compound te houden, vertrouwend op het vermogen van zijn coureur om het gat te managen terwijl Newgardens zachte banden uiteindelijk begonnen te slijten.

"Ik denk dat hij aan het einde een beetje nerveus was omdat alle auto's achter hem op nieuwe reds stonden en hij op de hardere primaries," zei Wanser. "Wij vonden dat we de auto hadden om dat te doen. We zeiden allemaal dat we op de primaries wilden finishen. Het pakte goed uit."

Voor Chip Ganassi Racing bezegelt de overwinning een nieuw legendarisch hoofdstuk in de rijke geschiedenis van het team.

"Het is ongelooflijk - een geweldige prestatie voor het team," blikte Wanser terug op het bereiken van 150 overwinningen. "150 IndyCar-zeges bereiken, dat is behoorlijk bijzonder. Ik heb de races in '96 gemist, maar ik begon in '97. Het is een genoegen geweest om deel uit te maken van zo'n geweldige organisatie."