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IndyCar

Alex Palou en Alexander Rossi geven IndyCar IR-28 eerste baantest

De nieuwe auto voor 2028 rijdt dit weekend op het Indianapolis road course tijdens een tweedaagse validatietest die open is voor toeschouwers

Joey Barnes
Joey Barnes
Gepubliceerd:
Alexander Rossi, Indianapolis 500 hybride tests

Na de officiële onthulling van het IR-28-chassis van de volgende generatie zet de IndyCar Series dit weekend op Indianapolis Motor Speedway zijn eerste grote stap naar de toekomst.

Regerend viervoudig IndyCar-kampioen Alex Palou en Indianapolis 500-winnaar van 2016 Alexander Rossi zullen de auto besturen tijdens de eerste validatietest op zaterdag 1 augustus en zondag 2 augustus. De shakedown vindt plaats op de 2,439 mijl lange roadcourse-layout van IMS met 14 bochten.

Rossi staat gepland om zaterdag van ongeveer 14.00 tot 17.00 uur ET te rijden, waarna Palou zondag van 11.00 tot 14.00 uur ET het stuur overneemt.

Indycar 2028 race car

Indycar 2028 race car

Photo by: IndyCar

De komende tweedaagse sessie markeert de eerste validatietest in de praktijk voor het IR-28-pakket sinds de langverwachte onthulling op dinsdag. Het opnieuw ontworpen chassis- en aandrijflijnpakket heeft herziene aerodynamica en is bedoeld om snellere rondetijden en hechtere wiel-aan-wielraces op te leveren.

Naast pure snelheid en wendbaarheid blijft veiligheid een centrale pijler van het nieuwe platform. De IR-28 is gebouwd om de veiligste raceauto in de geschiedenis van "The Fastest Racing on Earth" te zijn, met state-of-the-art structurele bescherming in combinatie met geavanceerde veiligheidsvoorzieningen voor de coureur.

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Het uitgebreide ontwikkelingsprogramma gaat verder met rigoureuze tests op meerdere circuits voordat de IR-28 aan het begin van het IndyCar-seizoen 2028 zijn racedebuut maakt.

Racefans die graag een vroege glimp van het volgende tijdperk van de autosport willen opvangen, hoeven niet lang te wachten. De Turn 2 Viewing Mounds op Indianapolis Motor Speedway zijn tijdens beide testdagen geopend voor toeschouwers, waardoor toeschouwers een plek op de eerste rij krijgen terwijl de nieuwe machine aan de tand wordt gevoeld.

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