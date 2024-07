Palou klopt O’Ward voor eerste IndyCar-pole met hybride motor

Alex Palou topte de tijdenlijst in de Fast Six, het beslissende deel van de IndyCar-kwalificatie, op de Mid-Ohio Sports Car Course met een 1.05.3511. Pato O’Ward deed nog een late poging om de tijd van Palou te verbeteren, maar hij kwam net tekort. De Mexicaan liet de klok stilstaan na 1.05.3535 - een verschil van 0.0024 seconde met Palou - en moest derhalve genoegen nemen met de tweede startplek voor de Honda Indy 200 at Mid-Ohio.

“De verschillen waren gedurende de hele kwalificatie klein”, reageerde Palou na afloop. “Gelukkig hadden we al vanaf de eerste vrije training een heel snelle auto. Q1 en Q2 waren goed. We bereikten de Fast Six, wat ook het doel was. We zagen dat Pato in Q2 slechts één run op zachte banden had afgewerkt.” Daarmee had O’Ward in de Fast Six de beschikking over een extra setje softs, in IndyCar beter bekend als de alternates. Palou: “We wisten dat het spannend zou worden in de Fast Six. We moesten een gokje wagen en hebben voor die sessie wat dingen veranderd, wat goed heeft uitgepakt.”

Het is een bijzondere pole, aangezien dit weekend in Mid-Ohio voor het eerst gebruik wordt gemaakt van de nieuwe hybride motor. “Ik ben superblij om zondag op de eerste rij te staan. Het is de beste manier om het tijdperk met de hybride motor te beginnen”, aldus Palou, de leider in het klassement. Over het verschil met de oude krachtbron, zegt de tweevoudig IndyCar-kampioen: “Bij het remmen verandert de balans van de auto enigszins. Daarnaast hebben we iets meer gewicht dan voorheen. Ik maakte nog een uitstapje, maar dat was meer een fout van mij dan dat het aan de balans lag.”

David Malukas kwalificeerde zich knap als derde voor de race in Mid-Ohio. Hij krijgt op de tweede startrij gezelschap van Colton Herta. Marcus Armstrong deelt de derde startrij met zijn naamgenoot Marcus Ericsson. Scott McLaughlin en Alexander Rossi staan op rij vier, terwijl rij vijf met Christian Rasmussen en Christian Lundgaard volledig Deens is. Will Power, achter Palou tweede in het klassement, bleef steken in de groepsfase en kwalificeerde zich als zestiende. Ook Rinus van Kalmthout overleefde de eerste schifting niet: hij start zondag als twintigste.

De IndyCar-race in Mid-Ohio begint zondag om 19.30 uur Nederlandse tijd.