Palou doet iets wat geen enkele IndyCar-coureur sinds 1988 heeft gedaan

Alex Palou en Chip Ganassi Racing's magische kwalificatierun ging verder toen hij naar pole stormde voor de XPEL Grand Prix op Road America.

De regerend en viervoudig IndyCar Series-kampioen leverde in de laatste minuut van de kwalificatie een geweldige vliegende ronde van 1m43.6615s af om de top te bereiken, wat genoeg was om stand te houden op het 4.014 mijl lange, 14 bochten tellende stratencircuit in natuurlijke omgeving. Het is zijn zesde pole van het seizoen, maar de vijfde op rij - waarmee hij de eerste coureur sinds Danny Sullivan in 1988 is die zoiets binnen één seizoen presteert.

Alex Zanardi, tweevoudig IndyCar-kampioen, behaalde ook vijf opeenvolgende poles in de laatste vier races van 1996 en de eerste twee races van het seizoen 1997.

“Het is ongelooflijk,” zei Palou. “Vijf op rij dit jaar. Dit team, man, en iedereen bij Honda die me gewoon de beste auto geeft, alle power die we nodig hadden. We hebben daar in Q2 behoorlijk geleden, konden niet echt de ronde rijden die we wilden. Maar de auto was supersnel. Zo blij.

Team Penske's David Malukas kwalificeerde zich als tweede, 0.2927s achter Palou.

Marcus Armstrong en Felix Rosenqvist eindigden respectievelijk als derde en vierde.

Fast Six

Team Penske's Scott McLaughlin lag het grootste deel van de sessie bovenaan, vooral omdat hij de enige coureur op de baan was tot er nog ongeveer twee minuten te gaan waren. De tijden kwamen echter in de laatste minuut binnen, wat leidde tot wisselingen aan kop met Rosenqvist en uiteindelijk Palou met 1m43.6615s.

Palou bleef nog een ronde buiten ondanks dat hij stevig bovenaan stond, terwijl Malukas laat opschoof naar de tweede plaats met een 1m43.954s.

Uiteindelijk wist Armstrong teamgenoot Rosenqvist van Meyer Shank Racing nipt met 0.277s voor te blijven en zo de derde plaats te pakken.

Andretti Global's Marcus Ericsson eindigde als vijfde, voor McLaughlin.

Ronde van 12

Malukas ging helemaal aan het einde naar de top van de tijdenlijst met een vliegende ronde van 1m43.652s, waarmee hij het Meyer Shank Racing-duo Rosenqvist en Armstrong van de troon stootte. Palou eindigde als vierde, voor Ericsson op de vijfde plaats.

McLaughlin bleef AJ Foyt Racing's Santino Ferrucci voor voor de laatste doorgangsplek met 0.0241s.

Nolan Siegel voerde de charge aan voor Arrow McLaren en eindigde als achtste.

AJ Foyt Racing-rookie Caio Collet had meerdere hachelijke momenten tijdens de sessie, met als opvallendste dat hij met zijn linkerachterwiel het gras raakte bij het ingaan van Turn 1 met nog 3m30s te gaan. Uiteindelijk zette zijn indrukwekkende weekend zich voort met een negende plaats.

Pato O’Ward zette zijn #5 Arrow McLaren Chevrolet op de 10e plaats, voor Andretti Global's Will Power en Chip Ganassi Racing's Scott Dixon, respectievelijk 11e en 12e.

Groepen

De eerste groep werd aangevoerd door Malukas, die met iets minder dan twee minuten te gaan een sterke vliegende ronde van 1m43.638s neerzette.

Collet kwam laat opzetten en schoof naar de tweede plaats, voor de trainingsleider van vrijdag Armstrong. Siegel eindigde als vierde, voor Ericsson en Rosenqvist.

Arrow McLaren's Christian Lundgaard was de eerste coureur die de doorgangsplek miste en kwam 0.1037s tekort. Josef Newgarden, die ondanks zijn aanzienlijke voetblessure bleef pushen, eindigde als achtste in zijn #2 Team Penske Chevrolet. Dale Coye Racing-rookie Dennis Hauger werd negende, voor Chip Ganassi Racing's Kyffin Simpson. Alexander Rossi (ECR) werd 11e, voor Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL)-rookie Mick Schumacher op de 12e plaats.

Palou schoot in de laatste 30s van de tweede groep naar de top met een ronde van 1m43.498s. Hij was 0.2912s sneller dan Power. McLaughlin werd derde, met O’Ward vierde en Ferrucci vijfde.

Het was een ultieme poging van Dixon, die zich helemaal op het einde nipt plaatste en Romain Grosjean (Dale Coyne Racing) met 0.0060s uitschakelde.

Christian Rasmussen (ECR) werd achtste, met Kyle Kirkwood's #27 Andretti Global Honda op de negende plaats. Graham Rahal (RLL) eindigde als 10e, met Rinus VeeKay (Juncos Hollinger Racing) als 11e. Louis Foster, de polesitter van vorig jaar, beleefde een miserabel optreden en eindigde als 12e, voor Sting Ray Robb (Juncos Hollinger Racing) op de 13e plaats.