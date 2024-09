Palou stelt derde IndyCar-titel veilig na pech Power, Herta wint in Nashville

Wie verovert voor de derde keer in zijn loopbaan de titel in de IndyCar Series: Álex Palou of Will Power? Dat was de grote vraag die zondagmiddag lokale tijd beantwoord zou worden tijdens de zeventiende en laatste race van het seizoen, die verreden werd op de Nashville Superspeedway. Met een achterstand van 33 punten op Palou wist Power eigenlijk dat hij een zege nodig had om kampioen te worden. De Penske-coureur kwalificeerde zich naar de vierde startplek, terwijl Palou verrassend niet verder kwam dan de 24ste startpositie. Kyle Kirkwood had zich zaterdag verzekerd van de pole-position voor de seizoensfinale, hij werd op de eerste rij geflankeerd door Josef Newgarden. Rinus VeeKay begon vanaf de tiende positie aan de race.

De start van de 206 ronden tellende race verliep zonder incidenten. Kirkwood behield de leiding en sloeg samen met Newgarden meteen een gaatje, terwijl de Penske-rijder meteen ook de aanval zocht. Die werd echter afgeslagen, wat eveneens gold voor de poging van Power bij Felix Rosenqvist voor de derde plek. De Australiër viel vervolgens in enkele ronden tijd terug naar de achtste positie. Hij reed zo dus vlak voor VeeKay, die in de tiende ronde met een prachtige dubbele inhaalactie opschoof naar de negende plek. Palou had de smaak intussen ook te pakken in zijn Ganassi, hij schoof in de eerste tien ronden op naar de zeventiende plek.

Losgeraakte gordel beslist titelstrijd

Drie ronden later werd het kampioenschap eigenlijk al vroegtijdig beslist. Power stuurde zijn bolide naar de pits en deed dat niet om een geplande pitstop te maken, maar vanwege een losgeschoten gordel. Het kostte een monteur vervolgens een ruime minuut om de gordel weer dicht te krijgen, wat hem vier ronden achterstand opleverde. Power vervolgde zijn weg nog wel, maar een goed resultaat kon hij vergeten. Palou vervolgde intussen zijn opmars, die hem na twintig ronden op de twaalfde positie bracht. VeeKay schoof door de pech van Power op naar P8, terwijl Kirkwood vooraan de regie in handen had.

In de 41ste ronde was het VeeKay die de eerste ronde pitstops opende. Dat verleidde onder meer Pato O'Ward, Palou en Kirkwood om ook hun pitstop te maken, een beslissing die in de 56ste ronde een pijnlijke zou blijken. Door een lekke rechter voorband gleed Rosenqvist vanuit de voorste posities in de muur. De Zweed van Meyer Shank Racing werd uitvaller en veroorzaakte de eerste neutralisatie, die de nog niet gestopte coureurs de kans gaf om een gratis pitstop te maken. Newgarden kwam zodoende als leider uit de pits, voor Colton Herta, David Malukas, Santino Ferrucci en Linus Lundqvist. Kirkwood viel terug naar P10, Palou en VeeKay liepen op de vijftiende en zestiende plek zelfs een ronde achterstand op.

In ronde 67 trok Newgarden het veld weer op gang bij de herstart, maar Herta deed meteen een niet succesvolle poging om de leiding over te nemen. Daarna settelde de race even, totdat Katherine Legge in ronde 89 de muur raakte, uitviel en de tweede caution van de dag veroorzaakte. De coureurs in de ronde van de leider kwamen bijna allemaal weer naar de pits, met uitzondering van Alexander Rossi. Hij mocht bij de herstart in de 100ste ronde dan ook het tempo bepalen, met de op een ronde achterstand rijdende Scott Dixon en VeeKay als buffer naar Newgarden. Hoewel de Amerikaan de achterblijvers snel passeerde, keerde hij pas in ronde 124 terug aan kop door de pitstop van Rossi. VeeKay maakte gelijktijdig ook een pitstop.

Herta slaat toe in slotfase

De coureurs van McLaren en Ed Carpenter Racing waren in ronde 135 slachtoffer van de derde caution, die door Marcus Ericsson werd veroorzaakt met een tik tegen de muur. De gehele kopgroep greep het moment aan voor een pitstop, op O'Ward na. Hij reed bij de hervatting in ronde 147 vooraan, voor Newgarden. Zowel Malukas als Herta ging echter vrijwel meteen aan hem voorbij, waarna dat tweetal het gevecht met elkaar aanging. Herta sloeg in ronde 151 toe met een mooie actie en kwam tien ronden later ook echt aan kop te rijden toen O'Ward zijn laatste pitstop maakte. De Andretti-coureur had toen al een gat van meerdere seconden geslagen naar Malukas, die in ronde 172 werd ingehaald door de opstomende Kirkwood.

Newgarden was in ronde 176 de volgende die zijn laatste stop maakte en onder meer Scott McLaughlin en Colton Herta volgden dat voorbeeld, wat Kirkwood weer aan de leiding bracht. De Andretti-coureur moest met nog dertien ronden te gaan echter ook nog naar de pits en dat gold met nog zes ronden te gaan ook voor Malukas, waardoor O'Ward weer vooraan kwam te rijden. De veel later gestopte Herta zette hem vol onder druk en met nog vijf ronden te gaan ging de Amerikaan met een gewaagde inhaalactie - door binnendoor gelijk ook langs achterblijver Sting Ray Robb te gaan - naar kop.

Herta maakte vervolgens geen fout en boekte na Toronto zijn tweede zege van het seizoen, voor O'Ward en weer naar voren gekomen Newgarden. Kirkwood eindigde als vierde, met McLaughlin, Santino Ferrucci en Marcus Armstrong daarachter. Lundqvist, Malukas en Conor Daly completeerden de top-tien en eindigden direct voor Palou, die aan een elfde plek meer dan genoeg had om zijn derde IndyCar-titel veilig te stellen. Herta schoof met zijn zege nog op naar de tweede plek in de eindstand, voor McLaughlin en Power, die uiteindelijk als 24ste eindigde in Nashville. VeeKay sloot zijn vijfde IndyCar-seizoen af met een twaalfde plek op de oval in Tennessee en zo schoof de Nederlander in het eindklassement op naar de dertiende plaats.

Uitslag IndyCar Nashville