Palou stapt in bij Chip Ganassi als opvolger van Rosenqvist

Alhoewel Motorsport.com het nieuws al eerder wist te melden, volgde donderdag de officiële bevestiging vanuit Arrow McLaren SP Chevrolet. Rosenqvist acteert volgend jaar als teamgenoot van de al eerder bevestigde Patricio O'Ward. De Zweed volgt zodoende Oliver Askew op. Wie het vrijgekomen stoeltje van Rosenqvist bij Chip Ganassi Racing zou bezetten, leek de eerstvolgende vraag te worden, al liet het antwoord niet lang op zich wachten.

Nog op dezelfde dag maakte het roemruchte team wereldkundig dat Palou de gelederen komt versterken. Palou, die in 2020 zijn eerste IndyCar-seizoen afwerkte en de titel 'Rookie of the Year' aan Rinus van Kalmthout moest laten, zal in 2021 plaatsnemen in de bolide met startnummer 10. Met dit nieuws is ook meteen bevestigd dat Chip Ganassi Racing volgend jaar voor het eerst sinds 2017 met vier auto's aan de start verschijnt. Woensdag werd namelijk al bekend dat voormalig F1-coureur Marcus Ericsson actief blijft in de #8 en dat hij een meerjarig contract heeft ondertekend. De line-up wordt gecompleteerd door kersvers en zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon en NASCAR-icoon Jimmie Johnson.

'Een droom die uitkomt'

"Om te zeggen dat ik blij ben met deze stap in mijn carrière zou nog een enorm understatement zijn", laat Palou in een eerste reactie weten. "Racen voor Chip Ganassi is echt een droom die uitkomt voor mij. Ik volg dit team al sinds ik mij kan herinneren. Dit is een team, en ook een teameigenaar, waar iedereen graag voor wil rijden." Daarnaast kijkt de nummer zestien uit de rangschikking van 2020 erg uit naar de samenwerking met Dixon. "Scott heeft weer een fantastisch seizoen achter de rug. Hij heeft de barrière van vijftig overwinningen geslecht en heeft vorige week ook zijn zesde titel veroverd. Wat kan ik nog meer wensen in een teamgenoot?"

Mike Hull laat namens het team weten eveneens verguld te zijn met de komst van Palou. "Ik vind het prachtig om de ontwikkeling van jonge coureurs te volgen. Dit jaar is het IndyCar-seizoen [door corona] erg lastig gebleken voor nieuwe coureurs, des te meer omdat ze de banen voordien niet konden bekijken en ook geen private tests konden afwerken. Als je dat allemaal in ogenschouw neemt, dan heeft hij fantastisch werk geleverd. Verder hadden wij een zitje vrij, was hij beschikbaar en heeft Chip sowieso een goed oog voor talent", vat Hull de gang van zaken kort samen.