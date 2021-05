Palou baalt van tweede plaats, maar prijst Castroneves

Alex Palou reed 35 ronden lang aan de leiding in de 105de editie van de Indy 500 en oogde ijzersterk: hij haalde waar nodig binnendoor en buitenom auto’s in en vocht in de laatste ronden een heerlijk duel om de leiding uit met Helio Castroneves. Die pakte vier ronden voor het einde de leiding om uiteindelijk op het beslissende moment een sleep te krijgen van twee achterblijvers en zo de overwinning uit het vuur te slepen. Voor Palou restte niets anders dan de titel best of the rest en hoewel hij trots is op die tweede plek, kon hij na afloop zijn teleurstelling nauwelijks verbergen. “Het doet pijn, het doet heel veel pijn”, aldus de 24-jarige Catalaan. “Ik had niet verwacht dat een tweede plaats zo'n pijn zou doen, totdat ik over de finish kwam. Maar ik ben supertrots en superblij. Ik had zeker de beste auto. Ik had er echt vertrouwen in. Het was een close battle tot het einde en dat is mooi.”

Voor Castroneves was het de vierde overwinning op de Indianapolis Motor Speedway en dat verzachtte de pijn ietwat voor Palou. “Eerlijk gezegd is het oké om te verliezen van waarschijnlijk één van de besten. Hoewel, een van de besten? Waarschijnlijk de beste. Ja, dat is Helio.”

Dat Palou in de laatste ronde vanaf P2 niet meer in staat was om een aanval uit te voeren, had vooral te maken met de achterblijvers voor het leidende duo. “Zodra je in het verkeer terechtkomt, rijd je niet langer op P2, maar op P8. En als je in het veld op P8 ligt, dan heb je het op een dag als vandaag moeilijk om in te halen. Dus ik heb het nog geprobeerd, in bocht 3 en 4, maar het was niet genoeg. Het verkeer maakte het zeker een stuk moeilijker, maar dat is onderdeel van het racen.”

Op de vraag of hij het gevoel had dat zijn onervarenheid hem parten speelde in een gevecht met een IndyCar-veteraan, antwoordde Palou. “Ik weet het niet. Ik moet hem vragen of hij de laatste vijftien ronden voluit ging of dat hij wachtte op de laatste vier ronden om mij in te halen. Als hij inderdaad bewust wachtte op de laatste vier [ronden] dan was dat ervaring.”

Video: Hoogtepunten van de Indy 500 2021