IndyCar

AJ Foyt Racing legt Josh Pierson meerjarig vast vanaf IndyCar-seizoen 2027

De Indy NXT-uitblinker van 2026 zal de #4 Chevrolet besturen naast Dennis Hauger, terwijl het historische team zich voorbereidt op zijn 50e Indy 500-jubileumseizoen

Joey Barnes

Gepubliceerd: 27 okt 2026, 18:39

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Josh Pierson, AJ Foyt Racing

AJ Foyt Racing heeft Josh Pierson vastgelegd met een meerjarige overeenkomst om vanaf 2027 uit te komen in de IndyCar Series, waarmee een Guinness World Records-houder en talentvolle jonge Amerikaanse coureur naar een van de meest roemrijke teams in de autosport komt.

Met Dennis Hauger in de #14 Chevrolet namens Homes For Our Troops zal Pierson de #4-bolide besturen, met een nieuwe sponsor die een aanvullend programma onder de aandacht brengt.

“Racen in IndyCar is al mijn droom zolang ik me kan herinneren”, zei Pierson. “De verschillende raceklassen waarin ik heb gereden hebben allemaal als voorbereiding gediend op deze ongelooflijke kans. Ik ben iedereen dankbaar die mij onderweg heeft gesteund en enorm dankbaar voor de toewijding van een nieuwe partner die binnenkort wordt aangekondigd.”

Piersons carrière bracht hem van lokaal naar internationaal karten, via de juniorformuleklassen en internationale sportscars, en terug naar de eenzitters in Indy NXT by Firestone. Op 16-jarige leeftijd werd hij de jongste coureur ooit die deelnam aan de 24 uur van Le Mans. De door de FIA als gouden beoordeelde coureur heeft een cv met zeges en podiumplaatsen in het World Endurance Championship, de Asian Le Mans Series, IMSA en Indy NXT.

“Ik volg Josh de afgelopen seizoenen nauwgezet. Weinig coureurs van zijn leeftijd hebben zijn brede ervaring, en zijn volwassenheid en werkethiek zijn opmerkelijk”, zei Larry Foyt, president van AJ Foyt Racing. “Het afgelopen jaar maakte hij indruk op ons tijdens meerdere tests in een Panoz DP01 Champ Car naast huidige IndyCar-coureurs, en opnieuw in onze Chevy-aangedreven auto op het road course van de Indianapolis Motor Speedway. Ik geloof in Josh en we zijn enthousiast om deel uit te maken van zijn verdere ontwikkeling.”

Pierson leidde meer ronden dan welke andere coureur ook in het Indy NXT-seizoen 2026 en startte in elk van de laatste drie races vanaf de eerste startrij, waaronder twee keer vanaf pole position. In Milwaukee vestigde hij een nieuw kwalificatierecord dat eerder in handen was van zijn nieuwe teamgenoot Dennis Hauger. Het weekend daarop op WeatherTech Raceway Laguna Seca kwalificeerde Pierson zich opnieuw op pole position en leidde hij elke ronde op weg naar de zege.

“Wat op Laguna Seca opviel, was zijn kalmte”, zei Foyt. “Hij had de snelheid, ging goed om met de herstarts en voerde het van start tot finish uit. Dat zijn kwaliteiten waarop we willen voortbouwen wanneer hij de overstap naar IndyCar maakt.”

Pierson voegt zich bij het team terwijl het zich voorbereidt op de herdenking van de 50e verjaardag van A.J. Foyts historische vierde overwinning in de Indianapolis 500 in 2027.

“Deel uitmaken van AJ Foyt Racing, een team met een ongelooflijke geschiedenis, betekent enorm veel voor mij. Ik ben enthousiast over wat Larry en het hele team voor de toekomst opbouwen”, zei Pierson. “Ik ben dankbaar voor hun vertrouwen in mij en kijk uit naar mijn eerste groene vlag in de NTT IndyCar Series op St. Pete.”

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