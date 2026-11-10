IndyCar

AJ Foyt Racing, GM Defense en Congressional Medal of Honor Society lanceren Project Accelerator

Op motorsport gebaseerd netwerkplatform debuteert op de #4 Chevrolet tijdens het IndyCar-seizoen van 2027 om leiders uit defensie, technologie en racing met elkaar te verbinden

Joey Barnes

Gepubliceerd: 10 nov 2026, 18:22

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AJ Foyt Racing, GM Defense en de Congressional Medal of Honor Society hebben Project Accelerator gelanceerd, een door de autosport aangedreven netwerkplatform dat is opgezet om leiders uit de defensie-, technologie- en race-industrie met elkaar in contact te brengen.

Gedurende het seizoen 2027 zal aankomend IndyCar-rookie Josh Pierson de logo's van Project Accelerator, GM Defense en de Congressional Medal of Honor Society op de #4 Chevrolet voeren. Het initiatief organiseert netwerkhospitality en "Accelerator Hubs" bij geselecteerde IndyCar-rondes, te beginnen op 21 maart 2027 bij de IndyCar Grand Prix of Arlington, met een evenement in het aangrenzende National Medal of Honor Museum.

“Autosport en defensie vragen allebei om gedisciplineerde innovatie en het vermogen om te presteren wanneer de omstandigheden meedogenloos zijn. De snelle ontwikkelingscycli en datagedreven engineering in de racerij bieden een krachtige omgeving om nieuwe ideeën te verkennen en nieuwe relaties te smeden tussen teams als AJ Foyt Racing, toonaangevende defensiebedrijven en mensen die ons land dienen, onder wie enkele van onze grootste helden”, zei Ken Morris, GM Senior Vice President, Global Product Safety, Integration and Motorsports en Chief Operating Officer van GM Defense.

"Hoewel Project Accelerator op zichzelf geen technisch ontwikkelings- of autosportengineeringprogramma is, weten we uit onze ervaring met het bouwen van het GM Defense Infantry Squad Vehicle met zestienvoudig NASCAR-kampioen Hendrick Motorsports dat voor de racerij ontwikkelde technologie, een sterke focus op de missie en teamwork kunnen helpen om sneller betere hulpmiddelen in handen van soldaten te krijgen.

"Project Accelerator brengt al deze sterke punten samen in dienst van een groter doel: het bevorderen van het werk van de Congressional Medal of Honor Foundation om ontvangers te steunen, de nalatenschap van de Medal te bewaren en toekomstige generaties te inspireren met de waarden van moed, opoffering en dienstbaarheid.”

Naast samenwerking op directieniveau zal Project Accelerator toekomstig talent laten kennismaken met loopbaanpaden binnen engineering, software, data-analyse, productie en operations bij GM Defense en GM Motorsports.

Het platform is ontworpen om op te schalen en nodigt bedrijven uit die actief zijn in dual-use-sectoren zoals AI, robotica, autonome systemen, simulatie, geavanceerde materialen en aandrijving om zich aan te sluiten. Hoewel het een podium biedt om op één lijn te komen en samen te werken, betekent deelname niet dat er actief op het circuit specifieke technologieën worden getest of gevalideerd.

Voor AJ Foyt Racing ondersteunt het programma zowel de competitieve groei als de toewijding om militaire dienst te eren, terwijl het team zich voorbereidt op de 50e verjaardag van A.J. Foyts vierde overwinning in de Indianapolis 500 in 2027.

“Mijn vader zei altijd: ‘Vastberadenheid die gewoon niet opgeeft — dat is wat ervoor nodig is.’ Ik geloof dat dat vandaag meer waar is dan ooit”, zei Larry Foyt, president van AJ Foyt Racing. “Wij zijn de underdog, maar we zijn vastbesloten om dit team terug naar voren te krijgen. We eren wat mijn vader heeft opgebouwd door te blijven vooruitgaan, getalenteerde mensen binnen te halen en nieuwe manieren te vinden om te concurreren. Project Accelerator maakt deel uit van die inspanning, maar het geeft ons ook de kans om iets betekenisvols te doen voor de mannen en vrouwen die ons land dienen.

“Ik ben General Motors en Chevrolet dankbaar voor hun toewijding aan ons team en Roger Penske en Team Penske voor de technische relatie die ons heeft geholpen ons te verbeteren. FOX Sports laat nieuwe doelgroepen kennismaken met IndyCar en wij willen die fans nog een reden geven om onze sport te volgen. Josh en de #4 zullen helpen Project Accelerator te lanceren, maar onze visie is om iets op te bouwen dat veel langer meegaat dan het circuit.”

Het programma legt ook de nadruk op directe betrokkenheid bij ontvangers van de Medal of Honor om de kernwaarden van dienstbaarheid en opoffering met nieuwe doelgroepen te delen.

“De Medal of Honor staat voor meer dan één enkele daad van moed. Zij brengt een blijvende verantwoordelijkheid met zich mee om te leven volgens de waarden van opoffering, toewijding en dienstbaarheid aan iets groters dan onszelf”, zei Earl Plumlee, ontvanger van de Medal of Honor en Vice President van de Congressional Medal of Honor Society. “Diezelfde geest van dienstbaarheid maakt deze samenwerking met AJ Foyt Racing en GM Defense zo betekenisvol. We zijn er trots op dit initiatief te steunen en dankbaar om te zien dat Josh Pierson het logo van de Society het circuit op brengt en de nalatenschap van de Medal deelt met een nieuwe generatie.”

Pierson voegde toe: “Medal of Honor-ontvangers hun verhalen horen delen tijdens het Valor & Velocity-gala van GM Defense was iets wat ik nooit zal vergeten. De volgende dag woonde ik een woningoverdracht van Homes For Our Troops bij en zag ik van dichtbij welk verschil de organisatie maakt voor veteranen en hun families. Beide ervaringen hebben een enorme indruk op me gemaakt. Ik ben dankbaar voor de steun van GM Defense en vereerd dat ik de Congressional Medal of Honor Society mag vertegenwoordigen. Ik zal alles doen wat ik kan om positieve aandacht te vestigen op zowel de Society als Homes For Our Troops.”

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