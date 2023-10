Canapino gaat nog een jaar door bij Juncos Hollinger

Juncos Hollinger verraste vorig jaar door aan te kondigen dat Agustin Canapino de nieuwe teamgenoot zou worden van Callum Ilott. Waar Ilott ervaring had opgedaan in de formuleklassen, kwam Canapino over van de toerwagenklassen. Hij heeft dit seizoen 180 punten gescoord en is op P21 geëindigd in het kampioenschap. Teamgenoot Ilott deed het beter met 266 punten en de zestiende plaats. Canapino heeft in ieder geval een goede indruk achtergelaten op het team, dat hem beloont met een contractverlenging van een jaar.

"Ik ben erg blij om aan te kondigen dat ik in 2024 doorga in IndyCar met Juncos Hollinger Racing", zegt Canapino. "Na een ongelooflijk seizoen 2023, waarin we goede resultaten behaalden, de Leaders Circle binnenkwamen en constant sterke prestaties leverden - allemaal in mijn eerste jaar in een eenzitter - ben ik vervuld van vreugde en motivatie dat ik de kans krijg om te blijven groeien als coureur en bij te dragen aan de voortdurende en opmerkelijke evolutie van het team."

Voor het seizoen 2024 zal de mentaliteit wel anders zijn, stelt Canapino. "Wat ooit gevuld was met twijfel en onzekerheid zal nu een meedogenloos streven zijn om elke dag beter te worden, op zoek naar resultaten en consistentie in elke race. Natuurlijk vergeten we niet dat we nog steeds een relatief nieuw team zijn dat het opneemt tegen sterke rivalen, maar we grijpen deze uitdaging met de gretigheid en honger om elke keer hoger te mikken."

Brad Hollinger, mede-eigenaar van het raceteam, stelt dat Canapino ‘de verrassing van het seizoen’ was. “We zijn absoluut verheugd om hem ook in 2024 te zien. Zijn vastberadenheid en prestaties op de baan hebben alle verwachtingen overtroffen.” Ricardo Juncos, de andere mede-eigenaar, prijst Canapino om zijn 'ongelooflijke prestaties op de baan'. "Deze hebben niet alleen onze verwachtingen overtroffen, maar waren ook een bron van trots voor het gehele team. Zijn energie, toewijding en sportiviteit hebben ons verenigd en een gevoel van kameraadschap gecreëerd dat werkelijk uitzonderlijk is. We kijken ernaar uit om deze ongelooflijke reis samen voort te zetten."

Hoewel het seizoen grotendeels goed verliep, was er nog wel een hoop te doen om het team. Door incidenten op de baan tussen de twee teamgenoten kreeg Ilott doodsbedreigingen van Argentijnse fans. Juncos zag zich genoodzaakt om uitleg te geven en op te roepen tot respect voor beide coureurs, iets wat later herhaald werd door de IndyCar zelf.

Canapino heeft in kampioenschappen als de Super TC2000, Top Race V6 en Turismo Carretera vijftien titels gepakt sinds zijn debuut in 2006. Ook reed Canapino in 2019 de 24 uur van Daytona en de 12 uur van Sebring voor Juncos, dat toentertijd een Cadillac DPi-V.R inzette. De enige serieuze races met single-seaters die hij reed, waren twee optredens in de Zuid-Amerikaanse Formule 3 in 2011. In 2023 maakte hij redelijk onverwachts zijn IndyCar-debuut.