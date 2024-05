Abel Motorsports laat Indy 500 schieten: "Stekker eruit getrokken"

Het was vorig seizoen bijna een sprookje: het nietige Abel Motorsports op de grid van de Indy 500. RC Enerson stuntte door Graham Rahal op Bump Day uit te schakelen, waardoor het kleine team de unieke kans kreeg om aan de wereldberoemde race mee te doen. Enerson werd uiteindelijk 23ste, maar dat mocht de pret niet drukken bij Abel. Dit jaar wilde de renstal weer meedoen, maar teammanager John Brunner bevestigde tegenover Motorsport.com dat het dit jaar verstek moet laten gaan. "We hebben de stekker eruit getrokken", aldus een teleurgestelde Brunner.

"We zijn helemaal klaar [voor dit jaar]", vervolgt de Amerikaan. "We hebben Chevrolet al erg lang in de wacht gehouden. Vanaf het moment dat we vorig seizoen aan de finish tot aan vanochtend [het moment dat we ons terugtrokken] steunden ze ons enorm. [IndyCar-programmamanager van Chevrolet] Rob Bruckner is altijd fantastisch geweest. Je weet wel, hij zei: 'wat jullie ook nodig hebben, wij steunen jullie'. Ik weet zeker dat ik al voorbij hun deadline ben, maar zij bleven zeggen dat ze het wel zouden horen."

De keuze om niet mee te doen hangt samen met het probleem dat de auto waarmee het vorig jaar op de grid stond van Neil Enerson is, en niet van Abel Motorsports als team. De renstal heeft al wel een nieuw Dallara-chassis gekregen, maar die wil Brunner niet inzetten. "Er moeten ook nog wat dingen van Dallara komen. Daarom wil ik de Abel-auto nog niet inzetten. Vanwege de achterstand die we hebben kunnen we de auto echt niet goed afstellen", verzekert de teambaas. "De auto van Niel Enerson hadden we zonder moeite ingezet op de Speedway. Dat is een geweldige auto. Die auto heet goede updates gehad en is klaar voor de race. We hebben simpelweg het geld niet om die auto op de baan te krijgen. We missen de middelen."

De beslissing betekent niet dat de deur naar de IndyCar voor dit seizoen helemaal gesloten is. "Dat hangt ervan af wat er daar [Indy NXT] gebeurt. Zijn we aan het overwegen om wat met Jacob Abel te doen [richting IndyCar]? Ja, dat doen we zeker", aldus Brunner. Na twee races in de Indy NXT staat Abel er goed voor. De 23-jarige coureur is gedeeld koploper met een overwinning en een tweede plek.