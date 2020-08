Veekay na Indy 500-test: "Vertrouwen getankt met goede auto"

Voorafgaand aan de testsessie moest Veekay als nieuwkomer eerst de rookie orientation ondergaan, een verplicht programma niet alleen voor coureurs die voor het eerst meedoen aan de Indy 500, maar ook voor herintreders zoals Fernando Alonso. De Nederlander reed in die twee uur durende test 69 ronden en kwam tot de snelste ronde: 221,318 mijl per uur.

Daarna was het tijd voor het echte werk, waar Veekay buitengewoon tevreden op terugkeek. “Ik had een hele goede eerste dag. Ik heb het langzaam opgebouwd, want we hadden genoeg tijd. Zeker als je alleen rijdt, is de Chevrolet geweldig. In het verkeer moesten we wat meer werken, maar we hebben stappen gezet en ik heb veel vertrouwen voor de komende dagen. Het gaat de goede kant op met een goede auto en een sterk team.”

Alonso op weg naar Triple Crown?

Tweevoudig wereldkampioen Alonso doet dit jaar opnieuw een gooi naar de Triple Crown in de motorsport. De Spanjaard won al het WK Formule 1 en de 24 Uur van Le Mans en wil het trio nu vervolmaken met winst op de Brickyard. De 39-jarige coureur eindigde tijdens de eerste Indy-test op de vijfde plaats, een prima start, aldus de Spanjaard. “Dit was een goede dag, zonder problemen: precies wat we wilden.”

Donderag en vrijdag wordt er opnieuw getraind op de Indianapolis Motor Speedway en komend weekend wordt in twee sessies – op zaterdag en zondag – gekwalificeerd. De 104e editie van de Indianapolis Motor Speedway is een week later, op 23 augustus.