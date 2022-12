Komend jaar maken de LMDh-bolides hun opwachting in de topklassen van het IMSA-kampioenschap en het FIA World Endurance Championship. Daardoor gaat het aantal deelnemers dat vooraan meedoet in beide kampioenschappen hard omhoog, zeker omdat in het WEC er ook nog veel LMH-wagens meedoen. Beide categorieën rijden in dezelfde klasse. McLaren-CEO Zak Brown is een groot fan van endurance-races en heeft met United Autosports al een eigen LMP2-team. “Het sportscar-racen gaat op een tijdperk af, dat zomaar het beste tijdperk ooit kan zijn. Dat is erg spannend”, zegt Brown in de Marshall Pruett Podcast. “Met de samenwerking tussen de IMSA en de ACO, de regels en de merken die gaan komen, wordt het fantastisch. Ik zou graag op Daytona willen zijn en normaal ben ik er ook, maar komend jaar clasht het met de Formule E-race in Saudi-Arabië. Ik moet daar zijn en ik kijk Daytona dan op tv.”

Het is al lang bekend dat Brown graag wil instappen in de topcategorie van het langeafstands-racen. "Ik denk dat we daar moeten zijn. We moeten ervoor zorgen dat wanneer we instappen - wat ik liever zeg dan ‘als’ we instappen - we het ook goed doen. Ook moet al het andere wat we doen goed lopen. Ik heb een hoop geleerd van de Indy 500 in 2019. Dat wil ik nooit meer doen.” McLaren ging de kwalificatie van de Indianapolis 500 in 2019 zonder sterke voorbereiding in en kwalificeerde zich met Fernando Alonso niet voor de race. “We moeten een balans vinden tussen mijn enthousiasme over op de grid staan met McLaren, en het punt waarop we echt in kunnen stappen. Ik denk dat het nog een paar jaar duurt. We moeten snel een beslissing maken, omdat we nu weten wat we moeten weten om de keuze te maken.”

Volgens Brown zijn er nog andere factoren die het moment van een entree bepalen. “Of dit het beste moment is om in te stappen, hangt allemaal af van wat er verder speelt in de wereld van McLaren. Als er een gebrek aan stabiliteit in de wereld is, moeten we misschien de rem zetten op nieuwe grote projecten, om zeker te zijn dat de omstandigheden goed zijn om de stap te zetten. We willen het doen, het zakenplan ligt klaar en het is nu een kwestie van tijd.”