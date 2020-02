Wayne Taylor: Le Mans volgende stap na zeges Daytona

De Cadillac DPi van WTR won de editie 2020 met een minuut voorsprong, en deed dat ondanks een stop-and-go penalty van een minuut. Het kwartet Renger van der Zande, Ryan Briscoe, Kamui Kobayashi en Scott Dixon kon echter een snel en regelmatig tempo aanhouden en koos ook voor een uitstekende bandenstrategie. Daarmee wist WTR de fabrieksteams van Acura Penske en Mazda af te houden. "Het was heel indrukwekkend", stelt een geëmotioneerde Taylor. "Dit zou moeten inhouden dat Cadillac ons veel geld moet betalen en zeggen dat wij het fabrieksteam zijn! Het mooie is dat ik 63 jaar ben en kan zeggen wat ik wil", zei hij lachend.

Het mag dan wel een kwinkslag zijn, maar de Zuid-Afrikaan lijkt nog wel trek te hebben in een avontuur als fabrieksteam. Bovendien liggen er door de aangekondigde samenwerking tussen het Amerikaanse IMSA en het Franse ACO kansen om vanaf 2022 voor de zege te gaan in de 24 uur van Le Mans. "Met de gesprekken tussen IMSA en de ACO kan ik nergens anders aan denken dan met dit team naar Le Mans te gaan voor de algemene overwinning. We vonden het allemaal geweldig toen die aankondiging werd gedaan. Le Mans is nog steeds het ultieme."

Dan heeft Wayne Taylor Racing wel een echte fabriekspartner nodig om met zo'n nieuw hybride LMDh-prototype naar het Circuit de la Sarthe te trekken. Taylor hoopt dat de tweede opeenvolgende triomf in Daytona potentiële partners kan overtuigen. "Ik hoop dat dit ons sponsors oplevert. Het geeft ons ook een beter uitgangspunt om met partners en constructeurs te praten. Als we kunnen tonen dat we regelmatig deze afstandsraces kunnen winnen, dan mogen we daarop hopen. De resultaten zijn alles, maar je moet het ijzer smeden wanneer het heet is."

Taylor heeft veel lof voor zijn rijders, die uiteindelijk het verschil maakten. "Dit is een moeilijke race om te winnen. Zeker dit jaar", legt hij uit. "Er waren minder auto's en minder gele vlaggen. Op een bepaald moment hadden we iedereen op een ronde gezet, behalve de tweede wagen. Toen ging de gele vlag uit en veranderde de hele race. Ik kan onze rijders niet genoeg complimenten geven. Het zijn supersterren zonder ego's."