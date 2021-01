VIDEO: GT-wagens crashen voor de start van 24 uur van Daytona

IMSA besloot Spengler te bestraffen voor de aanrijding terwijl Estre aanvankelijk door kon rijden met een beschadigde achterkant. Toen de achterbumper van de wagen na negen minuten de geest gaf en achterbleef op de baan, moest de wedstrijd voor het eerst geneutraliseerd worden. De Porsche-coureur verloor daarna meerdere rondjes omdat de wagen gerepareerd moest worden.

Spengler zei na zijn eerste stint in gesprek met NBCSN: "Het is lastig te begrijpen wat er precies gebeurde. De groene vlag werd gezwaaid en iedereen was aan het accelereren, maar de auto voor mij deed dat niet. Ik weet niet of hij een probleem had. Ik probeerde de wagen te ontwijken, maar ik raakte de achterkant en dat was genoeg om hem te laten spinnen." Begrip voor de straf had Spengler overigens niet: "Dat is er wellicht een beetje over, ik kon er niets aan doen, maar het had slechter af kunnen lopen."

Kevin Estre was het vanzelfsprekend niet eens met de lezing van Spengler. Hij schreef op Twitter: "Ik kan het niet geloven! We hebben de race verloren voordat het begonnen is... Ik was aan het wachten tot de polesitter zou vertrekken en de BMW reed me gewoon van achteren aan. Ongelofelijk!"