VIDEO: Bleekemolen klaar voor eerste 24-uursrace LMP3 in Daytona

Voor het eerst doet de LMP3-klasse mee aan de 24 uur van Daytona en daar komt heel wat bij kijken, want LMP3-wagens van Ligier zijn in principe niet gebouwd voor etmaalraces. Bleekemolen is een van de vier rijders bij het ervaren Riley Motorsports team en neemt ons mee in de garage tijdens de laatste voorbereidingen voor Daytona.

Bleekemolen reed in de vierde een laatste training de snelste LMP3-tijd in de Ligier van Riley en lijkt dus klaar voor een sterke 24 uur van Daytona, die zaterdagnamiddag van start gaat.