Na een teleurstellende zes uur op Watkins Glen won Van der Zande dit weekend dus samen met teamgenoot Sebastien Bourdais in de #01 Cadillac weer een race. Dat ging niet zonder slag of stoot. “De stuurbekrachtiging deed het niet door de snelle bochten. Dat maakte het erg lastig, omdat het soms heel zwaar was en dan ineens weer licht. Gelukkig konden we wel vechten voor de overwinning.”

Die overwinning werd binnengehaald nadat Van der Zande in de slotfase van de wedstrijd Oliver Jarvis in de #60 Acura passeerde. Het was een spannend moment. ,,Het risico was groot. Ik pakte de buitenste lijn om een GT heen. Daar buiten liggen veel hobbels, en het was lastig om naar vol gas te gaan omdat de stuurbekrachtiging het niet deed. Dan kan het ineens helemaal fout gaan. Ik kreeg de auto gelukkig goed onder controle want ik had een goede balans, toen kon ik de actie wagen. IMSA is natuurlijk multi-class racing. Je moet goed en snel om het langzamere verkeer heengaan. Daar kun je veel verschil maken. Zonder verkeer was de #60 sneller, maar ik kon steeds weer secondes dichtrijden door risico’s te nemen.” Volgens Van der Zande kon men zijn move wel waarderen. “Mijn teambaas [Chip Ganassi] had ik al snel aan de lijn en de president van IMSA [John Doonan] kwam naar me toe en zei: ‘Wat een show!’ Dat zijn mooie momenten.”

Dat de Acura eigenlijk sneller was, komt doordat de IMSA het weleens lastig heeft met de Balance of Performance. De afgelopen weken had de Acura meer pace dan de Cadillac waar Van der Zande in rijdt. Eigenlijk rekende de coureur na de deceptie op Watkins Glen, waar het verschil echt groot was, al op een ingreep. Die kwam er echter niet. “Ze proberen eigenlijk één BoP te hebben voor het hele seizoen, maar de banen verschillen nu eenmaal. Nu zijn wij langzamer, in het begin waren de Acura’s langzamer. Ik wil ook niet bevoordeeld worden, maar het moet wel eerlijk zijn.”

Dat geeft ook meteen kopzorgen voor het volgende seizoen van het FIA World Endurance Championship, waar Cadillac aan deel gaat nemen met de gloednieuwe LMDh. Want in 2023 bestaat de Hypercar-klasse uit een mix van LMDh’s en LMH-bolides, en die laatste categorie is ook nog eens opgedeeld in hybrides en non-hybrides. “Dat kan weleens een chaos worden. Op Le Mans waren de Porsches in de GTE Am-klasse al veel sneller dan de Ferraris. Deze klasse bestaat al heel lang. Ik ben benieuwd hoe ze het met volgend jaar wel gelijk willen maken met allemaal nieuwe auto’s op de grid.”

De eerste testwerkzaamheden met de nieuwe Cadillac zijn ondertussen begonnen. Veel kan de man uit Amsterdam er nog niet over zeggen. “Hopelijk krijgen we niet veel problemen. De elektrische motorelementen zijn voor elk LMDh-team hetzelfde, en die lijken nog wel snel kapot te gaan. Porsche heeft er bijvoorbeeld al een hoop gebruikt omdat er problemen mee zijn. De eerste race met de nieuwe auto is in Daytona, voor die tijd moet de auto ontwikkeld zijn.” Die race in Daytona is natuurlijk de traditionele Rolex 24. Eind januari gaan we daar de gloednieuwe wagens voor het eerst in actie zien.