Van der Zande grijpt met Wayne Taylor Racing naast IMSA-titel

Die positie was net niet voldoende om in het kampioenschap over de #7 Penske van Helio Castroneves, Ricky Taylor en Alexander Rossi heen te wippen. Dat laatste trio eindigde op Sebring op P8 maar werd dus wel kampioen.

De 68ste editie van de legendarische uithoudingsproef in Florida werd een prooi voor de #55 Mazda van Harry Tincknell, Jonathan Bomarito en Ryan Hunter-Reay, gevolgd door de #6 wagen van Team Penske met achter het stuur Juan Pablo Montoya, Dane Cameron en Simon Pagenaud. Derde werd de #77 Mazda van Oliver Jarvis, Tristan Nunez en Olivier Pla.

Drive through-penalty en lekke band

Voorafgaand aan de race leken Van der Zande, Briscoe en Dixon goede papieren te hebben om een gooi te kunnen doen naar de IMSA-titel. Ze startten de race vanaf de eerste startrij vlak achter de titelconcurrenten, maar kregen al direct een drive through-penalty nadat Van der Zande in de formatieronde uit zijn rijstrook was gegaan. Het wisselen van baan voor het passeren van start-finish is een overtreding.

Ook de concurrentie kreeg echter tegenslag te verwerken. De #7 Penske kreeg te maken met mechanische problemen, één van de intercoolers bleek niet goed te functioneren en wat volgde was een reparatie van bijna een half uur. Het geluk leek Van der Zande en zijn kompanen toe te lachen, maar de voorsprong op de concurrent werd teniet gedaan door een aanrijding van Dixon met de #77 Mazda van Jarvis. Het gevolg was een lekke band en een lange weg terug naar de pitstraat waar niet alleen de band werd vervangen, maar ook een omvangrijke reparatie moest worden uitgevoerd.

De schade bleek niet fataal en de auto van Van der Zande, Dixon en Briscoe kon door. Uiteindelijk finishte het team alsnog nipt voor Castroneves, Taylor en Rossi maar dat bleek dus net niet voldoende voor het kampioenschap.

Laatste race voor Van der Zande bij WTR

Voor Van der Zande betekende de 12 uur van Sebring het einde van een succesvolle tijd bij Wayne Taylor Racing. De Nederlander kreeg onlangs te horen dat hij volgend seizoen op zoek moet naar een ander team.

Uitslag IMSA WeatherTech SportsCars Championship - 12 uur van Sebring