De 24 uur van Daytona van 2023 is de eerste race van de nieuwe hybride GTP-bolides. Van tevoren werd er gevreesd voor de betrouwbaarheid van de nieuwe systemen, maar voor de meeste wagens viel het in het eerste deel van de race mee. Alleen de BMW met startnummer 25 verloor in de eerste uren al veel tijd met een motorprobleem. Gedurende de nacht in Daytona kwamen er langzamerhand meer wagens in de problemen. Ongeveer halverwege de race kreeg de #10 Acura te maken met technisch euvel. Enkele uren later moest de #31 Cadillac van Action Express de pitbox bezoeken met een defect rond de versnellingsbak, en maakte Nick Tandy een uitstapje in de #6 Porsche waarna er reparaties uitgevoerd moesten worden. Op het moment van schrijven rijdt de Cadillac van Renger van der Zande aan de leiding van de wedstrijd, met Sebastien Bourdais achter het stuur.

In de LMP2-klasse maakt de #35-Oreca van onder meer Giedo van der Garde en Job van Uitert een goede indruk. De Nederlanders liggen continu op podiumkoers en momenteel ligt de wagen aan de leiding van de race. Voor Rinus van Kalmthout eindigde de race vroegtijdig. Zijn teamgenoot Steven Thomas crashte met een GT. TDS heeft ervoor gekozen om de wagen terug te trekken en alle focus op de auto van Van der Garde en Van Uitert te leggen. In de LMP3 verloor Tijmen van der Helm meerdere malen tijd door verschillende problemen aan de #85 Duqueine.

In de GTD-klasse strijd de wagen van Indy Dontje ook nog volop om de zege. Het team van Winward kreeg afgelopen vrijdag een gloednieuw chassis na een crash van Lucas Auer in de trainingen. Met de nieuwe wagen - en zonder de geblesseerde Auer - maakt het team een goede indruk, want de #57 Mercedes rijdt momenteel aan de leiding. Pech was er onder meer voor Jeroen Bleekemolen. Zijn wagen vloog in de brand toen een van zijn teamgenoten achter het stuur zat.