Tom Blomqvist mocht in de Acura ARX-06 het veld aanvoeren bij de start van de IMSA-race op het Canadian Tire Motorsport Park, een circuit van 3,9 kilometer en met flink wat uitdagende bochten dankzij de hoogteverschillen. De Meyer Shank Racing-coureur deelde de auto met Colin Braun en sloeg, nadat er in bocht één al meteen bijna contact was met Ricky Taylor in de Acura van Wayne Taylor Racing, een klein gat. De twee Acura's waren in de beginfase van de race een maatje te groot voor de concurrentie, aangezien Sebastien Bourdais in de #01 Cadillac, die hij met Renger van der Zande deelde, na tien minuten al op tien seconden achterstand lag. Dat werden zelfs twintig seconden na zo'n vijftig minuten racen.

Mike Rockenfeller, de teamgenoot van Tijmen van der Helm bij JDC Miller in de Porsche 963 LMDh, moest de race van 2 uur en 40 minuten van plaats acht aanvangen en reed in het begin vooral achterin mee. Na de pitstop van Blomqvist was het Nick Yelloly in de #25 BMW, die de race op Watkins Glen won na een straf voor de #6 Porsche, die met een gewaagde actie buitenom voorbij ging aan de Acura van Braun. Wel wist laatstgenoemde dat de BMW nog binnen moest komen voor een pitstop.

Met 1 uur en 22 minuten te gaan kwam de eerste caution van de race na een crash in de GTD-klasse. Ross Gunn knalde tegen de bandenstapels na contact met Jules Gounon in de Mercedes. Tijdens de caution volgde nog een spannend moment, aangezien Phillip Eng in de #24 BMW in de run naar Moss Corner van de baan schoot om veiligheidswagens op de baan te ontwijken, een actie waarvoor hij later bestraft zou worden. Teams besloten pitstops te maken, waarbij Filipe Albuquerque een kortere stop maakte om baanpositie te winnen. Hij slaagde daarin en nam zodoende de leiding over van Alexander Sims en Braun, die een langzame pitstop kende. Met 53 minuten te gaan kwam raceleider Albuquerque binnen, wat achteraf een meesterzet bleek: de tweede caution van de race was een feit vanwege de gespinde LMP3 van George Staikos, die op een gevaarlijk punt stond.

De race werd met 46 minuten te gaan herstart, waarbij Braun aan de leiding ging voor Matt Campbell, Sims, Nick Tandy en Van der Zande. Albuquerque sloot achteraan aan, maar hoefde geen pitstop meer te maken in tegenstelling tot veel concurrenten die voor hem reden. Nog een GTD-crash in Moss Corner leidde tot de derde caution, waarbij MSR een kans miste om een pitstop te maken met Braun. Albuquerque kwam zo weer op de tweede plaats te liggen, achter Braun. Die moest nu juist hopen op nog een caution, aangezien hij anders de finish niet zomaar zou halen vanwege een gebrek aan brandstof. Met 23 minuten te gaan werd het een ware sprint tot de finish, waarbij Braun wegreed van Albuquerque en de #25 BMW, die dankzij een goede brandstofstrategie derde lag.

Brauns gebeden werden verhoord, aangezien het in de slotfase van de race fout ging voor Van der Zande. Hij wilde de BMW van Augusto Farfus inhalen, maar werd op het gras geduwd en kreeg zijn Cadillac niet tot stilstand. De Nederlander knalde op hoge snelheid tegen de bandenstapels en tekende voor de vierde en laatste caution van de race: de race zou achter de safety car eindigen. Dat betekende dat Van der Helm niet meer voor zijn eerste podiumplaats in IMSA kon gaan, wel eindigde hij in de JDC Miller MotorsSports Porsche 963 vóór de Porsche's van Penske Motorsport op de vierde plaats - mede dankzij een goed uitgekiemde strategie. Sims werd zevende achter de Porsche's, voor Farfus die een drive-through kreeg die weinig invloed had op het resultaat.

Uitslag IMSA Mosport