Van der Helm kijkt uit naar nachtstints tijdens eerste 24 uur van Daytona

Woensdag werd Tijmen van der Helm 18 jaar oud, maar veel tijd heeft hij niet om daar bij stil te staan. De jongeling kan zaterdag namelijk een vinkje zetten bij een van de races die hij altijd al graag wilde rijden: de 24 uur van Daytona. “Dat leek mij wel een te gekke uitdaging, maar kwam nu eigenlijk wat eerder dan verwacht. Ik ben gaan kijken naar alle opties, wat ik kon doen in 2022 en toen kwam dit op mijn pad. Zodoende ben ik bij G-Drive terechtgekomen, nadat ik één test voor ze had gedaan. Dat beviel erg goed en zo zijn we erop gekomen om deze race te gaan doen”, vertelde Van der Helm aan Motorsport.com Nederland. Hij deelt bij G-Drive een auto met James Allen, John Farb en Luca Ghiotto. “Het is een uitdaging en ik vind het gaaf om dit toch een keer te proberen, dus dit is de kans daarvoor.”

Met relatief weinig ervaring aan de start

De afgelopen jaren was Van der Helm vooral actief in de single-seaters. Zo reed hij in 2021 in dienst van MP Motorsport nog een volledig seizoen in de FIA Formule 3. Daarnaast nam hij ook deel aan twee races van de Michelin Le Mans Cup. Daar reed hij in een LMP3-bolide, tot de aanloop naar Daytona zijn enige ervaring in een prototype. Heel veel verwacht hij daar overigens niet aan te hebben tijdens zijn eerste 24 uur van Daytona: “Ik heb die races meer gereden voor het geval ik ga meedoen aan Le Mans. Dan heb je daar in ieder geval al een keer gereden, in plaats van dat je daar voor de eerste keer komt met bijvoorbeeld een LMP2-auto en slechts één week [aan voorbereiding] hebt. Het was meer ter voorbereiding daarop. Ik racete toen wel in een iets grotere auto dan ik gewend was, dus dat kan wel een beetje in mijn voordeel werken.”

De 24 uur van Daytona wordt de eerste grote endurancerace waaraan Van der Helm gaat deelnemen, ook wordt het zijn eerste race in een LMP2-bolide. Een fors deel van de race vindt in het donker plaats, iets waar hij eigenlijk wel naar uitkijkt. “Ik vind in de nacht rijden eerlijk gezegd altijd het leukst. Dat was met het karten al zo, dat vind ik bijna leuker dan overdag rijden." Tegelijkertijd weet Van der Helm ook dat er enkele uitdagingen zijn tijdens de race. Allereerst staan er 61 auto’s aan de start en is het dus druk op de baan, daarnaast is het opwarmen van de nieuwe banden ’s nachts geen eenvoudige klus. “Als je er bijvoorbeeld nieuwe banden op krijgt die ijskoud zijn, dan heb je ’s nachts gewoon vier ronden geen grip en word je aan alle kanten om de oren gereden. Het is dus wel een uitdaging om daarbij uit de problemen te blijven. Datzelfde geldt als jij op warme banden rijdt, maar anderen uit de pits komen op koude banden.”

#69 G-Drive Racing By APR Oreca LMP2 07: John Falb, James Allen, Luca Ghiotto, Tijmen van der Helm Foto: Art Fleischmann

De sleutel ligt volgens Van der Helm vooral bij het managen van het verkeer en ver vooruit kijken. Op die manier gaat hij proberen uit de problemen te blijven in Daytona, iets wat ook belangrijk wordt om ervaring op te doen. Daar ontbreekt het momenteel nog aan in een LMP2-auto. “Ik heb twee testdagen gehad voor Daytona en ik heb hier nog maar twintig ronden gereden”, verklaart hij. Die ronden reed hij in de trainingen voor de kwalificatierace, waarin hij overigens zelf niet in actie kwam. Teamgenoten Farb en Allen eindigden daarbij op de zevende plaats in de LMP2 en zaterdag beginnen ze dus ook op die positie aan de 24 uur van Daytona.

Geen concreet doel, maar podium is niet onmogelijk

Toch is er meer mogelijk dan het resultaat van de kwalificatierace, vermoedt Van der Helm. Tegelijkertijd houdt hij ook een slag om de arm wat betreft een doelstelling formuleren voor het evenement. “Omdat het de eerste race is, denk ik dat ik het gewoon een beetje op me af laat komen. Het is ook lastig te zeggen dat we dit of dat gaan doen, want het is gewoon een lange race. Er kan altijd een keer een versnellingsbak kapot gaan, je teamgenoot kan eraf gaan of wat dan ook. Je hebt veel dingen niet in de hand en dat hoort bij enduranceracen. Maar ik dan dus lastig een voorspelling doen”, vertelt Van der Helm. Als hij en zijn teamgenoten uit de problemen blijven, denkt hij echter dat er wel wat mogelijk is. “Als we erop blijven, hebben we genoeg pace om naar een podiumplek te rijden.”

Van der Helm weet al dat hij dit jaar nog vaker in actie komt in een LMP2-bolide. Hij heeft inmiddels een inschrijving in het World Endurance Championship op zak, waar hij naast Mathias Beche en Miroslav Konopka gaat uitkomen voor ARC Bratislava. Daarmee is het echter nog niet uitgesloten dat de Nederlander ook in actie gaat komen in de Formule 3. “Het zou zomaar kunnen gebeuren, maar dat is nog niet zeker”, stelt hij. “Ik heb daar vorig jaar natuurlijk mijn introductie gemaakt. De afgelopen jaren ben ik steeds overgegaan naar een andere klasse, maar het eerste jaar is gewoon altijd lastig in de Formule 3. Dat zie je bij bijna iedereen, het jaar daarna gaan ze voor de top-vijf. Dus het zou zomaar kunnen, wie weet.”

De 24 uur van Daytona gaat zaterdag om 19.40 uur Nederlandse tijd van start en is in zijn geheel live te volgen via Ziggo Sport Racing.