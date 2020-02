Team van Bleekemolen haalt nachtje door in Daytona

Op donderdagochtend ging Trenton Estep, de jonge teamgenoot van Bleekemolen, zwaar de muur in met de Porsche 911 GT3R van Black Swan Racing, het team van Tim Pappas. De crash was zo heftig dat de wagen niet meer hersteld kon worden. Daarom moest het team een nieuw chassis zoeken, dat gevonden werd bij Wright Motorsports. Dat nieuwe chassis de voorbije nacht helemaal opgebouwd. Een huzarenstukje.

"Het was een heel slecht begin van ons weekend", rapporteert Bleekemolen in bovenstaande video. "Het chassis was compleet krom. De voorkant lag er helemaal af maar ook achteraan was er veel schade. Het team heeft hele nacht doorgewerkt. Ze hebben geen minuut geslapen en dat is natuurlijk geen fijne voorbereiding voor de 24 uur."

"Je mag volgens de reglementen geen reserve-auto pakken dus we moesten alle onderdelen van onze kapotte auto overzetten op een nieuw chassis. Die auto stond ook nog in elkaar, dus we moesten eigenlijk twee auto's uit elkaar halen en dan alles overzetten."

Het team is inmiddels weer klaar voor de strijd. "We gaan meedoen aan de laatste vrije training. Dan kunnen we nog rijden en hopelijk een beetje aan de setup werken. De auto moet aan het einde van de race nog snel zijn, want dan ligt het veld meestal dicht bij elkaar. Ik heb er zin in, het is fantastisch nieuws dat we kunnen rijden. Dat is heel erg knap van het team. Hopelijk krijgen we een beter vervolg van onze 24 uur."