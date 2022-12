Op dinsdagochtend maakte Lamborghini bekend dat het merk Romain Grosjean heeft vastgelegd als fabriekscoureur. Volgend jaar komt hij met een Lamborghini Huracan GT3 uit in het IMSA-kampioenschap bij de races van Daytona, Sebring en Petit Le Mans. Ondertussen werkt de Fransman aan de ontwikkeling van de LMDh-auto, waarmee hij vanaf 2024 zal rijden in het FIA World Endurance Championship. Aan het einde van mei 2023 wordt die auto onthuld. Een paar dagen later zal Grosjean de wagen een shakedown geven.

Grosjean is blij om aan de slag te kunnen bij Lamborghini. “Ik heb dit project om verschillende redenen omarmd. Het is fantastisch om te denken dat ik de 24 uur van Le Mans ga rijden", vertelde de Fransman in een exclusief interview met Motorsport.com. "Het is een van de mooiste races ter wereld, misschien wel de mooiste. Ik deed al mee in 2010, maar nu mag ik meerijden in een van de twee belangrijkste categorieën, de LMDh. Le Mans is altijd een doel van me geweest. Daarnaast moet ik zeggen dat het project van Lamborghini op meer aspecten interessant is. We kunnen het goed doen. Het is een sterk team, en ik vind het project technisch ook leuk. Ik kan echt niet wachten om samen te debuteren in 2024.”

Avontuur met GT3

Volgende maand begint het avontuur van Grosjean bij Lamborghini al. In de 24 uur van Daytona zit hij achter het stuur van de Huracan GT3 EVO2 van Iron Lynx. “Tijdens het wachten op de LMDh, zal ik racen met Lamborghini in de 24 uur van Daytona. Dat is een mooie race en daarna doe ik ook nog Sebring en Petit Le Mans om ervaring op te doen met endurance, samen met mijn teamgenoten. Ik hoop om snel te kunnen testen met de LMDh. We hopen klaar te zijn voor 2024. Het is nog een jaar weg, maar ik weet zeker dat het erg snel zal gaan. We zullen druk zijn met het testen en homologeren van de wagen en andere dingen. Het is een korte tijd en 2024 komt snel. De ervaring met de Huracan GT3 EVO2 zal me helpen om het endurance-racen in de Verenigde Staten wat beter te begrijpen. Ik ken Le Mans, ik ken Spa, maar ik ken Daytona, Sebring en Petit Le Mans niet.”

Volgens Grosjean is het goed om snel een band op te bouwen. “Het is belangrijk om zo te starten en een relatie op te bouwen met het team en mijn teamgenoten. Het wordt ook erg belangrijk om veel te testen met de LMDh, omdat dit het hoofddoel is. Het wordt niet makkelijk om me aan te passen naar de GT3. Allereerst omdat het een hele andere auto is dan single-seaters, waarmee ik de laatste twaalf jaar in F1 en de IndyCar gereden heb. Ik heb echter nog steeds een stuur en vier wielen, dus ik moet de auto begrijpen. Het ABS [anti-blokkeer-systeem] wordt de grootste uitdaging, omdat ik dat niet ken. Ik heb echter hele ervaren teamgenoten en het wordt interessant om te leren hoe ik de auto het beste kan gebruiken en samen te werken met het team. Samenwerken met andere coureurs is iets wat ik graag doen en waarvan ik geniet. Vijftien jaar geleden zou ik het helemaal niet leuk hebben gevonden, maar nu ben ik meer volwassen en ervaren. Het team delen met andere coureurs is een idee dat me aanstaat.”

Brand in Bahrein levenservaring

Twee jaar geleden raakte Grosjean betrokken bij een verschrikkelijk ongeluk bij de Grand Prix van Bahrein. Na contact met Daniil Kvyat schoof de Fransman rechtsaf onder de vangrail. Zijn auto zat klem en vloog in de brand. Wonder boven wonder kon Grosjean uitstappen met alleen brandwonden aan zijn handen. Twee jaar later zijn er nog littekens zichtbaar, maar is alles verder oké. “Alles is nu goed met mijn hand. Het litteken zit links, maar voor mij is het een herinnering, een levenservaring. Het is een verschrikkelijke herinnering, een slecht moment, maar een positieve ervaring om het leven anders aan te vliegen. Sinds het ongeluk kijk ik anders naar mijn leven, het voelt nu goed. Ik ben er. Er zijn geen problemen. Ik zie het litteken, het zal nooit normaal zijn, maar de hand werkt. Ik kan spelen met mijn kinderen, de auto besturen en alle dingen normaal doen. Alles is dus prima.”

Grosjean is er klaar voor om zijn nieuwe avontuur in de autosport met Lamborghini te beginnen. Het is een droom die uitkomt en het is bijna zover. “Naar mijn mening wordt endurance een hele interessante categorie. We hebben races als Le Mans, Daytona en Sebring. Die zijn geweldig. Ik zal kunnen zeggen dat ik de Grand Prix van Monaco heb gereden in de Formule 1, de Indy 500 in de IndyCar en de 24 uur van Le Mans met een LMDh. Twintig jaar geleden was dat onmogelijk, maar nu ben ik in staat om het te doen. Daarnaast ben ik trots om een merk als Lamborghini te vertegenwoordigen. Ik heb twee kinderen en elke keer als er een Lamborghini langsrijdt op straat, zeggen ze: “Wauw, een Lamborghini!’. Dat is hetzelfde voor mij.”