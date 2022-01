VeeKay klaar voor Daytona: "Laten zien dat ik goed ben in endurance"

Waar Rinus VeeKay vorig jaar al met Racing Team Nederland sprak over deelname aan de 24 uur van Daytona, maar uiteindelijk met Dragonspeed deelnam, vallen de puzzelstukjes dit jaar op zijn plek. VeeKay, enkelvoudig winnaar in de IndyCar Series, mag in de welbekende gele LMP2-bolide stappen. Hij deelt die auto met Giedo van der Garde, Frits van Eerd en Dylan Murry, die het team voor de gelegenheid completeert. Vooral de twee eerstgenoemden kent VeeKay goed. Zo heeft hij Van der Garde meegemaakt als coach en is Van Eerd sinds het prille begin in Amerika zijn persoonlijke sponsor.

"De onderlinge samenwerking verloopt heel soepel, het bevalt me goed om bij Racing Team Nederland te rijden", laat VeeKay voor de befaamde langeafstandswedstrijd weten. "Ik ken Giedo en Frits natuurlijk al wat langer en Dylan weet zich makkelijk bij het team te voegen. Er heerst hier een geweldige sfeer, naast de baan lachen we veel. Uiteraard gaat de knop om als we in de wagen stappen. Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van de professionele aanpak van Racing Team Nederland." Die professionele aanpak heeft VeeKay en de zijnen een zesde startplek bij de LMP2's en een dertiende startplek algemeen opgeleverd, al lijkt er wel wat meer in het vat te zitten voor de race die vanavond in gang wordt geschoten.

Racing Team Nederland gaat voor de winst bij de LMP2-bolides en daar komt voor VeeKay een persoonlijk doel bij. "Ik wil laten zien dat ik goed ben in endurancewedstrijden, want ik heb vorig jaar niet de kans gehad om mijn kunsten te vertonen." VeeKay refereert daarmee aan de schuiver van voormalig teamgenoot Rob Hodes, die ervoor zorgde dat Dragonspeed al snel klaar was en de Nederlander niet echt in actie kon komen. "Ondanks dat ik vorig jaar niet veel heb kunnen rijden, heb ik toch het één en ander kunnen leren. Daardoor weet ik ditmaal wel wat ik kan verwachten. Voor het langeafstandsracen is een ander raceplan nodig dan bij de IndyCar-wedstrijden. Dat zijn immers sprintraces van een uur of twee, hier zijn we vierentwintig uur bezig."

Wat betreft dat andere plan lijkt doseren het codewoord, de balans vinden tussen pure snelheid en alles heel houden. "In Daytona komt dat neer op een aantal factoren. Je moet je wagen inderdaad heel houden en slim omgaan met het verkeer. Bovendien is het belangrijk om een goede gemiddelde snelheid te overleggen. Natuurlijk is het mooi als je één supersnel rondje produceert, maar je hebt er hier meer aan om heel veel rondjes relatief snel te rijden." Van al die factoren is het omgaan met snellere én langzamere deelnemers traditiegetrouw een struikelblok in Daytona, weet ook VeeKay. "De grootste moeilijkheidsgraad is volgens mij het verkeer. Je bent als LMP2-rijder enerzijds bezig met het inhalen van de langzamere GT’s en moet tegelijkertijd in je spiegels kijken of er DPi-bolides aankomen. Mede daarom hebben wij een spotter, wat toevallig dezelfde persoon is als onze Indy 500-spotter bij Ed Carpenter Racing."

Dat gezegd hebbende, kan het volgens VeeKay niet aan de voorbereiding liggen en al helemaal niet aan de motivatie: "Ik heb er zin in en kan niet wachten om te beginnen. Volgens mij staan wij er heel goed voor." De Rolex 24 uur van Daytona begint zaterdagavond om 19.40 uur Nederlandse tijd.