Rinus van Kalmthout naar 24 uur van Daytona met TDS Racing

Voordat het IndyCar-seizoen begin maart officieel losbarst in St. Petersburg mag Rinus van Kalmthout in januari al aan de bak voor een iconische endurancerace. Voor de derde keer in zijn carrière neemt hij deel aan de Rolex 24 op de Daytona Speedway. Zijn eerste deelname eindigde door een crashende teamgenoot nog voordat VeeKay zelf in kon stappen, maar begin 2022 maakten hij en zijn teamgenoten van Racing Team Nederland (Giedo van der Garde, Frits van Eerd en Dylan Murry) indruk op weg naar een meer dan keurige tweede stek bij de LMP2-auto's.

VeeKay wist als individu eveneens een goede indruk achter te laten op TDS, dat de inschrijving van Racing Team Nederland regelde. Dit jaar is Racing Team Nederland zoals bekend niet van de partij en stapt VeeKay in bij TDS Racing zelf. De Franse formatie komt in 2023 met twee LMP2-bolides uit in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Giedo van der Garde is één van de TDS-rijders, maar zit in januari in de andere bolide van het team. Voor de 24 uur van Daytona stapt VeeKay in de #11-auto, die hij deelt met de snelle Peugeot-fabriekscoureur Mikkel Jensen, de jonge Scott Huffaker en ProAm Steven Thomas.

"Ik heb ontzettend veel zin om weer op Daytona te racen”, laat de enkelvoudig racewinnaar in de IndyCar Series optekenen. “De tweede plaats van begin dit jaar, met Racing Team Nederland, is een geweldige ervaring geweest. Dankzij die wedstrijd heb ik een blijvende liefde voor de enduranceracerij ontwikkeld. Toen TDS Racing mij opbelde met de vraag of ik voor hen wilde racen tijdens de aanstaande 24 uur van Daytona, heb ik niet lang na hoeven denken."

Het doel van VeeKay is logischerwijs om nog een trapje hoger te klimmen dan vorig jaar. Zijn streven is met andere woorden om met een felbegeerde Rolex naar huis te gaan en de LMP2-klasse te winnen. Tegelijkertijd weet de 22-jarige Nederlander dat de concurrentie stevig is, met onder meer IndyCar-collega's Josef Newgarden en Scott McLaughlin aan de start. "Met Racing Team Nederland werd ik tweede, dus nu wil ik de wedstrijd heel graag winnen. Mikkel, Scott en Steven hebben ongetwijfeld hetzelfde doel. In de persoon van Mikkel hebben wij een platinumrijder, Scott is een ijzersterke zilveren rijder en Steven behoort tot de beste bronzen coureurs. Met deze combinatie mogen wij nergens anders naar streven dan de winst." Van Kalmthout is daar zelf overigens een belangrijke schakel in. Zo toonde hij zich vorig jaar - gerekend met het gemiddelde over de vijf beste ronden - de snelste LMP2-coureur van het veld in Daytona.

De 24 uur van Daytona begint zaterdag 28 januari 2023 rond 19.40 uur Nederlandse tijd. Het voorbereidingsevenement 'Roar before the 24' vindt in het weekend daarvoor plaats.