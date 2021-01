VeeKay heeft zin in 24 uur van Daytona: "Ik houd van inhalen"

VeeKay werd vorig seizoen bij Ed Carpenter Racing rookie of the year in de IndyCar Series en rijdt ook komend seizoen voor dat team en in die serie. Zijn optreden komend weekend in een LMP2-wagen is niet meer dan een leuk uitstapje, zegt Van Kalmthout tegen Racer.com. “Mijn focus ligt op IndyCar, maar het is leuk om in zo'n iconische race als deze te mogen rijden. 24 uur racen, het circuit Daytona. Het is allemaal nieuw voor me, dus om deze race te mogen rijden is allemaal erg spannend.”

De twintigjarige coureur deelt komend weekend de #81 ORECA LMP2 07 van DragonSpeed met Rob Hodes, Garett Grist en Ben Hanley. Voor de Nederlander zal het vooral een leerproces zijn. “Het is natuurlijk heel anders dan in mijn IndyCar-auto van Chevrolet. Je moet eraan wennen dat je in een cockpit zit, die helemaal dicht is. Maar als je eenmaal op gang bent, voelt het eerlijk gezegd allemaal hetzelfde”, aldus VeeKay die vorig weekend alvast wat kon wennen aan zijn nieuwe kantoor. “Dat is allemaal goed gegaan en na die test heb ik een paar dagen de tijd gehad om over mijn rijstijl na te denken. Dan kunnen we tijdens de trainingen voor de race de dingen die ik geleerd heb in praktijk brengen.”

VeeKay staat in de IndyCar bekend om zijn aanvallende rijstijl. Een 24-uurs race vraagt een heel andere benadering, namelijk het heel houden van de spullen en de rust bewaren. Hij heeft ook advies gekregen over hoe hij zijn mentale energie in die 24 uur op peil kan houden. “De beste tip die ik van Ben Hanley en Garett Grist heb gekregen, is dat je de race niet moet volgen als je niet aan het racen bent. Je moet echt helemaal ontspannen en ervoor zorgen dat je weer helemaal scherp en fit bent voor de volgende stint. Het is niet goed om de hele tijd de race te blijven volgen.”

Opmerkelijk genoeg rijdt VeeKay komend weekend in Florida tegen zijn sponsor Frits van Eerd, die ook in de LMP2 meedoet met zijn eigen Racing Team Nederland. “Het is best raar om tegen hem te rijden, maar het maakt het ook wel weer leuk. We zijn allemaal vrienden die door de paddock lopen en samen praten. Maar als de race begint dan stopt dat gedeelte voor 24 uur.”

De #81 DragonSpeed start zaterdag vanaf P5. VeeKay kijkt vooral naar uitkijkt is weer gas geven. “Ik heb al een paar maanden niet in de auto gezeten en ik kan gewoon niet wachten om in die 24 uur zoveel mogelijk te rijden. Ik houd van inhalen en we zitten in de LMP2, dus er moet heel wat gepasseerd kunnen worden met de LMP3’s en de toerwagens.”

Hoe de race ook uitpakt voor VeeKay, er zit achteraf geen feestje voor hem in. Hij vertrekt direct na de race naar Sebring, waar maandag een IndyCar-test wacht.