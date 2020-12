Van Kalmthout maakt debuut in 24 uur van Daytona met DragonSpeed

VeeKay, zoals hij in Amerika door het leven gaat, heeft afgelopen jaar zijn visitekaartje ruimschoots afgegeven als nieuwkomer in de IndyCar Series. Zo kroonde het 20-jarige talent uit Hoofddorp zich tot ‘rookie of the year’ en maakte hij indruk door in de Harvest Grand Prix zijn eerste pole-position te pakken, evenals zijn eerste podiumstek op het hoogste niveau. Prestaties die ook buiten het IndyCar-wereldje niet onopgemerkt zijn gebleven, zo blijkt.

Van Kalmthout mag eind volgende maand, van 28 tot en met 31 januari om precies te zijn, namelijk voor het eerst acte de présence geven in de befaamde 24 uur van Daytona. VeeKay deelt de DragonSpeed-auto met startnummer #81 met drie andere rijders: Rob Hodes, Garett Grist en Ben Hanley. Het doel is meteen glashelder, zo laat VeeKay in een eerste reactie weten: "Mijn doel is om met DragonSpeed te strijden voor de klasse-overwinning op Daytona."

"Wij hebben een sterk rijderskwartet en het team heeft vorig jaar bewezen de eerste plaats te kunnen veroveren. Ik kan niet wachten om mijn endurancedebuut te maken en voor de podiumplaatsen te vechten. Uiteraard ben ik de teamleiding van DragonSpeed, teambaas Elton Julian en initiatiefnemers Rob Hodes en Charles Crews dankbaar voor deze kans", zo vervolgt de Nederlander. Het team is eveneens verheugd met de deelname van VeeKay. "De onderlinge competitie in het LMP2-veld van het IMSA-kampioenschap is bijzonder intens. We zijn erg blij dat we onder meer Rinus VeeKay aan onze groep rijders kunnen toevoegen", aldus teambaas Julian.

VIDEO: Van Kalmthout blikt terug op het debuutjaar in de IndyCar Series