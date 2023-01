Rinus van Kalmthout deed namens TDS Racing in de #11 Oreca mee aan de 24 uur van Daytona, het jaarlijkse hoogtepunt van het IMSA-kampioenschap. Hij deelde de auto met de Deense toprijder Mikkel Jensen en de Amerikanen Scott Huffaker en Steven Thomas. TDS rouleerde alle rijders vroeg in de race en VeeKay werd na een enkele stint binnengehaald om amateurrijder Thomas zo snel mogelijk aan zijn minimale rijtijd te laten komen. Die sterke eerste stint van Van Kalmthout werd niet omgezet in een goed resultaat nadat Thomas in aanraking kwam met een van de GT-wagens. De #11 TDS Racing Oreca was onbestuurbaar, Thomas schoot richting de muur en kwam verderop tot stilstand.

Het team slaagde er na terugkeer van de auto in de paddock nog wel in om een reparatie uit te voeren. Van Kalmthout mocht daarna zijn tweede stint aanvangen. De achterstand was echter al dusdanig groot dat het team op een gegeven moment besloot om de pijp aan Maarten te geven. “Heel erg balen”, zegt Van Kalmthout. “Deze race wil je ten eerste finishen, want om de race te winnen zal je in ieder geval onder het zwartwit-geblokt door moeten rijden. Mijn teamgenoot Steven Thomas kwam in aanraking met een GT-wagen toen hij aanremde voor de Le Mans-chicane en vloog vervolgens de muur in. De hele linkerkant van de wagen was kapot. Dat wij er goed bij zaten, is een understatement. Na Stevens eerste run wisten Scott en Mikkel sterke rondetijden af te leveren en ik hield onze wagen aan kop. Ik denk dat we een goede kans hadden om deze wedstrijd op onze namen te schrijven, maar het mocht helaas niet zo zijn.”

In Daytona loopt de achterstand bij een technisch probleem of een crash snel op. Toen Van Kalmthout terugkeerde op het circuit, was de achterstand al opgelopen tot dertig ronden en koos het team ervoor de boel te sparen met het oog op een lang seizoen. “Nadat het team topwerk leverde door de wagen opnieuw op te bouwen, ben ik nog even naar buiten geweest. We lagen dertig ronden achter en maakten zodoende geen enkele kans meer op een mooi resultaat. Om de motor te sparen, werd ik door het team gevraagd om naar binnen te komen en op te geven. De wagen moet immers nog een compleet racejaar mee.”

Voor Van Kalmthout was het zijn tweede DNF in de 24 uur van Daytona. Bij zijn debuut in de race kwam hij niet eens aan rijden toe. Donderdag begint Van Kalmthout zijn voorbereiding op het IndyCar-seizoen met een collectieve test op het circuit van The Thermal Club in Palm Springs, Californië. Op zondag 5 maart staat de eerste race op het programma in St. Petersburg.