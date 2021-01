Van Kalmthout rekent op 'slijtageslag' bij debuut in 24 uur Daytona

Van Kalmthout neemt samen met teamgenoten Ben Hanley, Rob Hodes en Garret Grist plaats in de #81-auto van DragonSpeed. De twee laatstgenoemden namen vorig weekend de kwalificatierace voor hun rekening en legden daarin beslag op P5 in de LMP2-klasse, goed voor een twaalfde stek algemeen. VeeKay stapte toen nog niet in en beleeft vandaag zijn vuurdoop in de langeafstandsracerij. "Het is natuurlijk eventjes wennen als je een IndyCar gewend bent, maar het bevalt me goed. In de voorbereiding heb ik ongeveer vijftig rondjes gereden. Dat is niet heel veel, maar het hoort erbij: je deelt de wagen met drie andere rijders en ook zij willen zich goed voorbereiden. Daarom moet je de tijd die er is, delen."

Ondanks die beperkte voorbereidingstijd denkt de twintigjarige Hoofddorper wel klaar te zijn voor zijn eerste krachtmeting op de 'sports car course' van Daytona. "Ik voel me op mijn gemak in de wagen en heb veel zin in mijn endurancedebuut." Dat endurancedebuut betekent vanzelfsprekend ook dat het een gevecht van de lange adem gaat worden. "Meerdere mensen hebben mij geadviseerd om genoeg rust te pakken gedurende de race. Als rijder blijf je de wedstrijd natuurlijk wel volgen, maar je hebt geen controle over wat je teamgenoten doen. Het enige wat je in de hand hebt, zijn je eigen prestaties."

"Wat betreft het resultaat zijn we afhankelijk van elkaar, maar ik heb vertrouwen in Ben, Rob en Garrett." Dan rest enkel nog de vraag wat er mogelijk is. De #81-bolide van DragonSpeed trok vorig jaar aan het langste eind, waardoor VeeKay en co de eer als titelverdediger hoog moeten houden. "Als team hebben we het doel om de race uit te rijden en gezien de trainingstijden hebben we kans om op het podium te eindigen. Natuurlijk wil ik de wedstrijd het liefste winnen, maar ik weet dat het een slijtageslag wordt." In die slijtageslag moet Van Kalmthout onder meer afrekenen met Racing Team Nederland, de formatie van zijn persoonlijke sponsor Frits van Eerd. Een deelname met die gele brigade is door de FIA-regelgeving - de voorgeschreven teamsamenstelling en 'gouden' status van VeeKay - onmogelijk gebleken.

De 24 uur van Daytona 2021 begint zaterdagavond om 21.40 uur Nederlandse tijd. De gehele race is dit jaar rechtstreeks te volgen op Ziggo Sport Racing.

VIDEO: Renger van der Zande geeft alvast een blik achter de schermen in Daytona